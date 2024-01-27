'İnci Taneleri' Yeşilçam filmi sıcaklığında

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◊ Orkun Ün: Ben iki kere seyrettim. Baştan sona her sahnesine de abartısız şekilde bayıldım. Çok akıl dolu bir iş olmuş, çok dokunacak izleyiciye belli.

◊ Savaş Özbey: Baştan sona soluksuz izledim. Repliklere bayıldım. Dilber dansının geniş halini de merak ediyordum, çok hoşuma gitti.

◊ Onur Baştürk: Yeşilçam filmi sıcaklığında, gerçekçi ve akıcı bir iş olmuş.

◊ Ömür Gedik: Oyunculukları çok beğendim. Özellikle de Selma Ergeç’i... Diziden çıkan replikleri de kısa süre sonra sokakta duymaya başlarız...

Diziyi izlemeden yorum yaparsan ters köşe olursun

Aydilge, “İnci Taneleri” dizisindeki pavyon dansını eleştirdi, “Pavyon kültürü binlerce kadının acısıyla yüklü, dans ederken bu acıların üzerinde tepiniyorsunuz” dedi. Gerekli mi, yoksa gereksiz bir hassasiyet mi sizce?

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◊ Onur Baştürk: Fazla duyar kasmış. Bir de hikâyenin nereye gideceğini bilmiyoruz ki daha. Acıları da anlatacaklar belki, bir sabır...

◊ Orkun Ün: Böyle duyar kasanları hiç anlamıyorum. Bir susun yahu! Neden pavyon, neden dans, neden Dilber üzerinden prim yapmaya çalışırsın? Doydu bence millet böyle saçma çıkışlara.

◊ Ömür Gedik: Dansı ve şarkıyı sevdim ben. Şarkının ne suçu var ki? Aksine sahnelerde bu yaz bolca söyleyeceğimiz bir Ankara havası olarak tarihe geçti. Dilber ve pavyondaki kadınlar meselesi ise tabii ki toplumsal bir acı ve sorun. Zaten Yılmaz Erdoğan da dizide fragmanın aksine ters köşe yaparak eğitimin önemini vurguladı.

◊ Savaş Özbey: Daha diziyi izlemeden, fragmanından hareketle yorum yaparsan böyle ters köşe olursun işte. Kusura bakmasın ama sanki bir tek Aydilge biliyor pavyondaki kadınların nasıl bir sömürü altında olduğunu...

Büyük bencillik

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in “Ben ondan babalık görmedim” açıklaması gündemdeyken, ünlü şovmen tekrar baba olmak istediğini açıkladı, “Çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey. Çocuklarımın da hoşuna gider bu” dedi. Konuyla ilgili yorumlarınızı alalım...

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◊ Ömür Gedik: Yasmin’in açıklamalarına rağmen Mehmet Ali’nin kötü bir baba olduğunu düşünmüyorum. Ama belli bir yaşın üstünde anne-baba olunmasını da doğru bulmuyorum. Doğacak çocuğa yazık.

◊ Savaş Özbey: Birinin her yaptığı, her söylediği mi antipati yaratır insanda? Mali yorgunuyum resmen. Geçiniz, prim vermeyiniz.

◊ Orkun Ün: Mehmet Ali Erbil’in karşısındaki herkesi haklı bulurum. Nokta.

◊ Onur Baştürk: Kızı böyle bir açıklama yapmışken kalkıp baba olmak istediğini söylemesi büyük bencillik. İnsan kendini daha iyi hissetmek için anne-baba olmaz, dünyaya getirilen çocuğu tamamen unutuyorlar.

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Taş, çakmak atacaklarına çamaşır atsınlar

Çakmak, taş, telefon derken bu kez sahneye iç çamaşırı atıldı. Ne diyorsunuz Edis konserinde sahneye sutyen fırlatılmasına?

◊ Orkun Ün: Bence en tatlı, en nahif eylemlerden biri. Taş, çakmak, telefon atılacağına iç çamaşırı atılsın. Ben hazırım.

◊ Onur Baştürk: Normal, daha önce Teoman’a da atılmıştı. Koyu hayran seyircinin kendini ifade etme biçimi.

◊ Ömür Gedik: İç çamaşırının, taş, çakmak ya da telefona göre daha az tehlikeli olduğu kesin. Hangisi deseler sahneme kesinlikle iç çamaşırı atılmasını tercih ederim. Giyilmemiş olursa iyi olur tabii.

◊ Savaş Özbey: Kullanılmışlık detayı... Öldürdün beni Ömür yaa!

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Ne yapsa yakışıyor

“Aşkın Olayım”ın ardından Icardi’den Cem Karaca sürprizi geldi. Futbolcu, “Bekle Beni” şarkısını söylediği anları sosyal medyada paylaştı. Sevdiniz mi?

◊ Savaş Özbey: Bir insan hem bu kadar iyi sporcu hem de bu kadar sempatik olur mu? Gittiği ülkeyle böyle uyum sağlaması... Yakında Dilber dansı da yapar, görürsünüz. Keşke Fenerli olsa.

◊ Ömür Gedik: “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde İsmail’e (Hacıoğlu) başarılar dilerken kısaca şarkıyı mırıldanmış. Icardi’nin müziği ve şarkıları sevdiği belli.

◊ Onur Baştürk: Icardi ne yapsa sempatik, yakışıyor adama. Ama onu yönlendiren var bu müzik konusunda.

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◊ Orkun Ün: “Her şeyi tadında bırakmak lazım”cıyım ben. Sempatik olabiliyor ama devamı gelmesin lütfen.

Kumdan kaleler yıkıldı

Eylül Öztürk, Amerika’dan yeni bir açıklamaya daha yaptı ve Dilan Polat’a yüklendi. “Sadece çocuklarına üzülüyorum, bizi mahveden Dilan Polat’tır” dedi. Ne olacak bu fenomen kavgasının sonu?

◊ Savaş Özbey: Bunlar daha iyi günleri. Şimdiden söylüyorum, Fatih Terim Fonu’na para kaptıran futbolcular da birbirine girecek.

◊ Onur Baştürk: O zaman aynı masaya oturmasaydın zamanında. Kendini ayrıştırsaydın.

◊ Ömür Gedik: Kumdan kaleler yıkılınca hepsi suçu diğerine atmaya başladı. Bitmez bu serzenişler.

◊ Orkun Ün: Gel kardeşim Türkiye’ye o zaman. Madem suçsuzsun (ki asla suçlamıyorum), burada anlat derdini. Ben bir kişinin suçsuz olan birinin hayatını mahvedebileceğini hiç düşünmüyorum.

Ya diş hekimi olsaydı?

Selin Şekerci öpüşme sahneleri hakkında konuştu, “Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Tiksinme hissiyle başa çıkabilirim. Ancak belli ederim” dedi. Nasıl belli edilir?

◊ Ömür Gedik: Tiksinme, ağzını yüzünü buruşturarak belli edilir herhalde. Zaten karşı tarafın ağzı mis de koksa öpüşme sahnesi çekemezdim. Hastalık hastasıyım, ödüm kopar, öyle herkesi öpemem.

◊ Savaş Özbey: İyi ki oyuncu olmuş diyelim, geçelim. Ya diş hekimi falan olsaydı?

◊ Orkun Ün: Hahaha bir-iki dudak bükme, az biraz sırt dönme, tamam işte... Herkes işine saygı duymalı. Madem öyle bir sahnen var, dikkat etmen lazım bence.

◊ Onur Baştürk: Ne saçma ve profesyonellik dışı bir açıklama. Zaten o sahneler öncesi prova yapılıyor. Her şey ayarlanıyor.

Yasağı hak etmiş

Britney Spears’ın havuza çıplak girdiği için daimi müşterisi olduğu otele girişi yasaklanmış. Ne diyorsunuz bu habere?

◊ Onur Baştürk: Çok güldüm bu habere. Britney ya, Yıldız Tilbe ile arkadaş olmalılar.

◊ Ömür Gedik: Yasaklayarak iyi yapmışlar. Ünlüsün diye kurallara karşı gelemez, etrafı böyle rahatsız edemezsin.

◊ Orkun Ün: Burada olsa tolere edilir ama oralarda edilmiyor. Gerçekten yasaklanmıştır girişi. İyi de olmuş. Her yerin kuralı var, uyacaksın. Bu kadar basit kardeşim.

◊ Savaş Özbey: Bu kadının babasının vasi olup her türlü hakkını gasp etmesini, parasına çökmesini falan eleştirmiştik ama hak ediyor mu ne acaba?