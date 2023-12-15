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'İhanete uğradım' deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

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#Aşkını Sosyal Medyadan İlan Eden Ünlüler#Ünlülerin Gerçek Eşleri#Esin Çepni
İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 07:37

'İhanete uğradım' diyen ve 2021 yılında nikah masasına oturduğu Bilal Hancı ile evliliğini 8 Kasım'da bitiren Esin Çepni'nin yalnızlığı kısa sürdü.

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Esin Çepni,  gönlünü Rizespor kalecisi Zafer Gören'e kaptırdı.

36 gün sonra yeni bir aşka yelken açan Esin Çepni, ilişkisini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ilan etti.

İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Sürpriz ikili

Mustafa Mert Koç’la ilişkisi sona eren Melisa Aslı Pamuk’un adı milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile anılıyordu. Çift, ilişkilerini sosyal medyada ilan etti.

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İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

Fransa’nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, yurtdışında birlikte tatil yaptığı sevgilisinin fotoğrafını Instagram’da yayınlayarak aşklarını duyurdu.

İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

Ünlü oyuncu aşka geldi

İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol gönlünü Natali Yarcan'a kaptırmıştı.

Kameralardan uzakta birlikteliklerini sürdüren ikili kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Natali Yarcan'la aşk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Objektiflere sevgilisini öperken poz veren Çelikkol’un romantik karesi büyük ilgi gördü.

İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

Anlaşmalı boşandılar

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti. İkili, 5 yıl süren birlikteliğin ardından tek celsede boşanmıştı.

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'Ruh ikizimsin'

Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik pozlarla kutlayan Eroğlu, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

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Aşk tam gaz!

Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile evli. Uzun zamandır aşk yaşayan çift sade bir törenle nikah masasına oturdu..

İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

Eşi de oyuncu

Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

Aşkını dizi setinde buldu

Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

Rol arkadaşıyla evlendi

Oyuncu Berk Oktay gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı. Çift uzun süren birlikteliğin ardından muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

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İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

Ruh ikizini buldu

Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

Mutlu aile

İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.

İhanete uğradım deyip 2 yıllık evliliğini bitirmişti... Yalnızlık 36 gün sürdü

 

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#Aşkını Sosyal Medyadan İlan Eden Ünlüler#Ünlülerin Gerçek Eşleri#Esin Çepni

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