İbrahim Selim ile Daye Ay nişanlandı!

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Uzun zamandır dijital platformlar ve tiyatro sahnesinde yer alan İbrahim Selim, teve2'de yayınlan 'Kelime Oyunu' programıyla ekrana döndü.

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Selim, bir süredir birlikte olduğu Daye Ay ile nişanlandı.

İbrahim Selim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güzel haberi duyurdu. Ünlü isim nişan pozuna, "E yani hep çalışmıyoruz, arada bazı anlar da yaşanıyor" notunu düştü.

Paylaşımının ardından İbrahim Selim'in hayranları ikiliye tebrik mesajları yağdırdı.