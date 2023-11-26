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İbrahim Selim ile Daye Ay nişanlandı!

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#İbrahim Selim#Daye Ay#Nişan
İbrahim Selim ile Daye Ay nişanlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2023 18:07

Sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, sevgilisi Daye Ay ile nişanlandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Uzun zamandır dijital platformlar ve tiyatro sahnesinde yer alan İbrahim Selim,  teve2'de yayınlan 'Kelime Oyunu' programıyla ekrana döndü.

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Selim, bir süredir birlikte olduğu Daye Ay ile nişanlandı.

İbrahim Selim ile Daye Ay nişanlandı

İbrahim Selim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güzel haberi duyurdu. Ünlü isim nişan pozuna, "E yani hep çalışmıyoruz, arada bazı anlar da yaşanıyor" notunu düştü.

Paylaşımının ardından İbrahim Selim'in hayranları ikiliye tebrik mesajları yağdırdı.

  

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#İbrahim Selim#Daye Ay#Nişan

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