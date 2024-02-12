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İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza barıştı

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#İbrahim Kutluay#Edvina Sponza#Bebek Parkı
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza barıştı
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 12:19

İlişkileri bir dargın bir barışık süren İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza aşklarına yeni bir şans tanıdı. 4 ay önce bir kuaförde kavga eden ikili önceki gün Bebek Parkı’nda objektife takıldı.

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Yaklaşık dört ay önce bir kuaförde karşılaşarak kavga eden ve ilişkilerini noktalayan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay olay sonrası bir arada görünmemişti.

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza barıştı


İbrahim Kutluay konu ile ilgili açıklama yapmazken Edvina Sponza gazetecilere olayın doğru olduğunu söylemiş ve “Bir daha asla bir araya gelmem” demişti.

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza barıştı


İlişkileri bir dargın bir barışık süren İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, yeniden bir araya geldi.

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza barıştı



İkili, önceki gün Bebek Parkı’nda köpekleriyle oyun oynarken görüntülendi. Basın mensuplarının kendilerini çektiğini fark eden çift, birbirlerinden uzaklaşsa da görüntülenmeye engel olamadı.

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#İbrahim Kutluay#Edvina Sponza#Bebek Parkı

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