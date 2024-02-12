İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza barıştı

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Yaklaşık dört ay önce bir kuaförde karşılaşarak kavga eden ve ilişkilerini noktalayan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay olay sonrası bir arada görünmemişti.

İbrahim Kutluay konu ile ilgili açıklama yapmazken Edvina Sponza gazetecilere olayın doğru olduğunu söylemiş ve “Bir daha asla bir araya gelmem” demişti.

İlişkileri bir dargın bir barışık süren İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza , yeniden bir araya geldi.