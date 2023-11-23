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İbrahim Erkal'a hürmet konseri

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#İbrahim Erkal#Hürmet#Atatürk Kültür Merkezi
İbrahim Erkala hürmet konseri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:33

İBRAHİM Erkal’ın anısına 10 Aralık Pazar akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma konseri gerçekleşecek.

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Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği “Vefa Konserleri”nin Ulus Müzik’le ortaklaşa konserinde sanatçının saygı albüm serisi “Hürmet” de tanıtılacak.

Erkal’ın müziğinin farklı tonları ve duygusal derinliği şarkılarla anılacak.

Konserde “Hürmet” serisinde yer alan Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçil & Enes Yolcu, Sufle ve Zehra sahne alacak. Sanatçılara, İstanbul Devlet Modern Türk Müzik Topluluğu eşlik edecek. Ulus Müzik’in kurucusu İskender Ulus, İbrahim Erkal’ı bu gecede onurlandıracaklarını söyledi.

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#İbrahim Erkal#Hürmet#Atatürk Kültür Merkezi

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