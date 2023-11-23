İbrahim Erkal'a hürmet konseri

Haberin Devamı

Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği “Vefa Konserleri”nin Ulus Müzik’le ortaklaşa konserinde sanatçının saygı albüm serisi “Hürmet” de tanıtılacak.

Erkal’ın müziğinin farklı tonları ve duygusal derinliği şarkılarla anılacak.

Konserde “Hürmet” serisinde yer alan Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Güliz Ayla, Gökhan Tepe, Kafadar, Resul Dindar, Sinan Akçil & Enes Yolcu, Sufle ve Zehra sahne alacak. Sanatçılara, İstanbul Devlet Modern Türk Müzik Topluluğu eşlik edecek. Ulus Müzik’in kurucusu İskender Ulus, İbrahim Erkal’ı bu gecede onurlandıracaklarını söyledi.