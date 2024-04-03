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Nihat Odabaşı, Filiz Akın'la görüşmesini anlattı: Hayallerindeki kadın olarak kalmak isterim

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#Nihat Odabaşı#Ajda Pekkan#Filiz Akın
Nihat Odabaşı, Filiz Akınla görüşmesini anlattı: Hayallerindeki kadın olarak kalmak isterim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 08:05

Nihat Odabaşı, Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”a konuk oldu.

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Ünlülerin fotoğrafçısı ve klip yönetmeni Odabaşı, Filiz Akın’a olan hayranlığını anlattı:

“Şanlıurfa’da aşiret reisinin oğlu olarak yaşadığım, hayal dünyama sığınıp mutlu olmaya çalıştığım yıllardaki en yakın arkadaşım Filiz Akın’dı. Yakın zamanda ziyaretine gittim, çok etkileyiciydi. Önce kabul etmedi ‘Ben senin hayallerindeki kadın olarak kalmak istiyorum’ dedi. Sonra çok ısrar edince kabul etti. Şimdi mesajlaşıyoruz. Bana arada bir ‘Yakışıklım’ diyor. Güzel çektiğim işlere sosyal medyadan kalp atıyor. Ben ona sevgiler yolluyorum. Benim için çok kıymetli ve çok özel.”

Nihat Odabaşı, Filiz Akınla görüşmesini anlattı: Hayallerindeki kadın olarak kalmak isterim

Odabaşı, Ajda Pekkan’la da birçok kez çalıştığını belirtti ve ekledi: “Ajda Pekkan’ı sokakta gördüğümde hemen heyecanlanıyorum. Arkadaşlarım ‘Tanıyorsun, selam versene’ diyor. ‘Acaba beni hatırlarlar mı’ diye endişeleniyorum.”

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Nihat Odabaşı, Filiz Akınla görüşmesini anlattı: Hayallerindeki kadın olarak kalmak isterim

ÖNCE KENDİNİ SEV

Nihat Odabaşı, poz vermenin öğrenilen bir şey olduğunu söyledi: “Ama maalesef sen kendini beğenmedikçe feriştahı seni çekse beğenmeyeceksin. Önce kendini sev.”

 

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#Nihat Odabaşı#Ajda Pekkan#Filiz Akın

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