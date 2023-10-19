×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den güzel haber

Güncelleme Tarihi:

#Fatma Toptaş#Gamze Erçel#Caner Yıldırım
Hande Erçelin yeğeni Maviden güzel haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 11:55

Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Haberin Devamı

Ele ele alışverişe çıkan çift, mağazaları dolaşarak yeni sezon ürünlerini inceledi. Erçel, kızı Mavi’nin sağlık durumu hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Şükürler olsun ki Mavi’nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz.” (Deniz BOY)

Hande Erçelin yeğeni Maviden güzel haber

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

'AYRILDIĞIMIZ DOĞRU'

“Olmayınca Olmuyor” önceki akşam Maslak Uniq’te seyirci ile buluştu. Oyunda rol alan Ayhan Bozkurt’un herkesi güldürdü.Oyuna katılanlar arasında Ahu Yağtu ile Fatma Toptaş da vardı. Toptaş, oyun çıkışında 6 yıldır birlikte olduğu ve yakında evleneceği Gürkan Topçu’dan aniden ayrılmasına dair sorulara şu yanıtı verdi: “Ayrıldığımız doğru. Ayrılığın nedenleri bize kalsın.” (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Hande Erçelin yeğeni Maviden güzel haber

 

KONUŞMAYACAĞIM

Özge Özpirinçci, önceki gün Bebekte elektrikli scooter sürerken objektife yansıdı.

Hande Erçelin yeğeni Maviden güzel haber

Geçen hafta babası Kadri Emrah Özpirinçci’yi kaybeden Özpirinçci, muhabirlere “Konuşmayacağım” dedi. Oyuncuyu çıkışta eşi Burak Yamantürk arabasıyla aldı. (Deniz BOY)

Hande Erçelin yeğeni Maviden güzel haber

İLGİ ODAĞI OLDU

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred önceki gün Zorlu AVM’deydi. Eşi Monique Salum ile uzun süre alışveriş yapan futbolcu, dünyaca ünlü markaların yeni sezon ürünlerini inceledi.

Hande Erçelin yeğeni Maviden güzel haber

Haberin Devamı

Fred’e Fenerbahçeli taraftarların ilgisi bir hayli yoğundu. Futbolcu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

 HAYRANLARININ OBJEKTİFİNDEN

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti, ilişkilerini gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor.

Hande Erçelin yeğeni Maviden güzel haber

Çifti hayranları gizlice görüntüledi. Pusat ve Andıç’ın alışveriş yaparken halleri objektiflere böyle yansıdı.

ANNESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI DURDURDU

Safiye Doğanay, annesinin sağlık sorunları nedeniyle sahne çalışmalarını iptal etti ve çıkacak şarkılarını erteledi.

Hande Erçelin yeğeni Maviden güzel haber

Doğanay, kalp kapağı değişen annesinin başından hiç ayrılmadığını söyledi: “Annem bu dünyadaki her şeyden değerli.” Doğanay, annesinin iyi olmasıyla yılbaşında yeniden sahne alacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatma Toptaş#Gamze Erçel#Caner Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!