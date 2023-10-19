Hande Erçel'in yeğeni Mavi'den güzel haber

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Ele ele alışverişe çıkan çift, mağazaları dolaşarak yeni sezon ürünlerini inceledi. Erçel, kızı Mavi’nin sağlık durumu hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: “Şükürler olsun ki Mavi’nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz.” (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

'AYRILDIĞIMIZ DOĞRU'

“Olmayınca Olmuyor” önceki akşam Maslak Uniq’te seyirci ile buluştu. Oyunda rol alan Ayhan Bozkurt’un herkesi güldürdü.Oyuna katılanlar arasında Ahu Yağtu ile Fatma Toptaş da vardı. Toptaş, oyun çıkışında 6 yıldır birlikte olduğu ve yakında evleneceği Gürkan Topçu’dan aniden ayrılmasına dair sorulara şu yanıtı verdi: “Ayrıldığımız doğru. Ayrılığın nedenleri bize kalsın.” (Sayit DURMAZ)

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KONUŞMAYACAĞIM

Özge Özpirinçci, önceki gün Bebekte elektrikli scooter sürerken objektife yansıdı.

Geçen hafta babası Kadri Emrah Özpirinçci’yi kaybeden Özpirinçci, muhabirlere “Konuşmayacağım” dedi. Oyuncuyu çıkışta eşi Burak Yamantürk arabasıyla aldı. (Deniz BOY)

İLGİ ODAĞI OLDU

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred önceki gün Zorlu AVM’deydi. Eşi Monique Salum ile uzun süre alışveriş yapan futbolcu, dünyaca ünlü markaların yeni sezon ürünlerini inceledi.

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Fred’e Fenerbahçeli taraftarların ilgisi bir hayli yoğundu. Futbolcu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

HAYRANLARININ OBJEKTİFİNDEN

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç çifti, ilişkilerini gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor.

Çifti hayranları gizlice görüntüledi. Pusat ve Andıç’ın alışveriş yaparken halleri objektiflere böyle yansıdı.

ANNESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI DURDURDU

Safiye Doğanay, annesinin sağlık sorunları nedeniyle sahne çalışmalarını iptal etti ve çıkacak şarkılarını erteledi.

Doğanay, kalp kapağı değişen annesinin başından hiç ayrılmadığını söyledi: “Annem bu dünyadaki her şeyden değerli.” Doğanay, annesinin iyi olmasıyla yılbaşında yeniden sahne alacağını açıkladı.

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