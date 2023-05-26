Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi

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Son dönemde yaşadıkları sürpriz aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, Cannes Film Festivali'ne gitti. İkili, küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR’ın bağış gecesine el ele katıldı.

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Objektiflere birlikte poz veren ikiliye ilgi büyük oldu. Çifti birlikte görenler 'Evlilik yakın' yorumlarında bulundu.

SÜRPİZ AŞK TATİL DÖNÜŞÜ ORTAYA ÇIKTI

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yakalanmıştı. Utangaç tavırlar sergileyen sevgililer, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

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AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Hakan Sabancı geçtiğimiz günlerde, Hande Erçel'i katıldıkları bir düğünde ailesi ile tanıştırmıştı. Kenan Doğulu’nun sahne aldığı gecede Arzu Sabancı, müstakbel geliniyle karşılıklı dans etmişti.