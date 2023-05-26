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Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Cannes
Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 08:07

Tüm dünyanın merakla takip ettiği 76. Cannes Film Festivali’nde Türk yıldızlar da boy göstermeye devam ediyor. Festivalin ilk gününden beri paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Hande Erçel bu kez sevgilisi Hakan Sabancı ile verdiği pozlarla gündem de...

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Son dönemde yaşadıkları sürpriz aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, Cannes Film Festivali'ne gitti. İkili, küresel AIDS salgınını engellemeyi amaçlayan amfAR’ın bağış gecesine el ele katıldı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi
FOTOĞRAF: GETTYIMAGES

Objektiflere birlikte poz veren ikiliye ilgi büyük oldu. Çifti birlikte görenler 'Evlilik yakın' yorumlarında bulundu.

SÜRPİZ AŞK TATİL DÖNÜŞÜ ORTAYA ÇIKTI

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yakalanmıştı. Utangaç tavırlar sergileyen sevgililer, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı el ele poz verdi

AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Hakan Sabancı geçtiğimiz günlerde, Hande Erçel'i katıldıkları bir düğünde ailesi ile tanıştırmıştı. Kenan Doğulu’nun sahne aldığı gecede Arzu Sabancı, müstakbel geliniyle karşılıklı dans etmişti.

 

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#Hande Erçel#Hakan Sabancı#Cannes

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