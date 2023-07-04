Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın İtalya'da tekne keyfi

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı doludizgin devam ediyor. İtalya’da tatil yapan ünlü çift, deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor.

İtalya’nın gözde plajlarından Paraggi’de romantik anları geçtiğimiz günlerde objektife takılan Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu kez Portofino’da tekne keyfi yaptı.

Leopar desenli bikinisiyle objektife poz veren ünlü oyuncu bu kareleri ‘denizkızı’ emojisiyle Instagram’da takipçileriyle de paylaştı. Hande Erçel’e tekne keyfinde yakın arkadaşı Mihre Mutlu da eşlik etti.

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Yaz geldi, sezon açıldı. Kimi ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı, kimileri yurtdışına uçtu... İşte objektiflere yansıyanlar...

İŞE TATİL MOLASI

Cem Belevi önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Miya Beach’te görüntülendi.

Yoğun geçen konser temposundan fırsat bulan Belevi’nin Bodrum’a tatile geldiği öğrenildi. Belevi, gün boyu şezlongda güneşlenerek arkadaşlarıyla sohbet etti. Şarkıcı ardından jet-ski’ye binerek buradaki hünerlerini sergiledi.

İNATÇI KIZIM

Merve Oflaz önceki gün The Beach of Momo’ya köpeği Kızım ile geldi.

Ünlü isim, denizde köpeğiyle birlikte serinlemek istedi ancak bunu bir türlü başaramadı. Oflaz, suya girmek istemeyen Kızım’ı dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Ünlü isim, en sonunda köpeğini plajda bırakıp tek başına denize girdi. (Deniz BOY)

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TEKNE TURUNDALAR

Wilma Elles geçen aylarda Mehmet Şah Çelik ile evlendi. Oyuncu, geçen hafta ise 7 aylık hamile olduğunu duyurdu.

Elles, “Milat, Melodi’ye kardeş beklediğimiz için çok seviniyoruz” dedi. Elles ve ailesi, Göcek’te tekne turuna çıktı. Oyuncu, hamile pozlarını önceki gün sosyal medya hesabından paylaştı.

GÜLME KRİZİNE GİRDİLER

Sinan Engin, Mustafa Aksakallı, Erhan Şentürk ve Oğulcan Engin önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendiler.

Yaz aylarını Çeşme’deki evlerinde geçiren Engin ile Aksakallı, dostları Şentürk’ü sahilde ağırladı. Sinan Engin’in denize girmeden önce gülme krizine girmesi objektiflere yansıdı. (Deniz BOY)

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ŞEZLONG POZLARI

Bensu Soral, tatil pozlarını sosyal medya hesabında paylaşmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu önceki gün köpeği Bruno ile güneşlenirken çekilen pozlarını Instagram hesabına yükledi. Soral’ın bu kareleri takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.