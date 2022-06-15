Haldun Dormen’in hayatı belgesel oldu

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Haldun Dormen’in fikri ve vizyonuyla hayata geçirilen ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin desteğiyle çekilen “Yaparsın Şekerim”in galasına, iş ve sanat camiasından önemli isimler katıldı.

Dormen’in henüz 20 yaşındayken babasına yazdığı mektupla başlayan ve yüzlerce oyun, binlerce öğrenciyle bugüne kadar uzanan tiyatro serüveninin en yakın tanıkları tarafından aktarıldığı belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Selçuk Metin, senaristliğini Zeynep Miraç üstlendi. Belgeselin seslendirmesini ise Demet Evgar yaptı.

HALDUN DORMEN’İ ÜNLÜ İSİMLER ANLATTI

Belgeselde Ali Altuğ, Ayça Bingöl, Atılgan Gümüş, Ayşe Arman, Betül Mardin, Demet Evgar, Duygu Sağıroğlu, Erol Evgin, Erol Günaydın, Fırat Tanış, Göksel Kortay, Gülben Ergen, Hakan Altıner, Halit Ergenç, Hüseyin Gülhuy, İzzet Günay, Kerem Atabeyoğlu, Mehmet Ali Alabora, Mustafa Alabora, Nevra Serezli, Salih Güney, Selçuk Yöntem, Suna Keskin ve Zihni Göktay’ın yanı sıra Haldun Dormen’in yakın dostları ile ailesinin kendi anlatımlarıyla anılarına da yer verildi.

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Usta oyuncu Selçuk Yöntem, “Haldun Dormen, Türk tiyatrosu için çok önemli bir insan. Tiyatroya olan ilgi son dönemde çok iyi. Seyirci artık o duyguyu görmek istiyor” dedi.

Galaya oyuncu Zerrin Tekindor ile katılan Halit Ergeç, “Heyecanlıyım, inanılmaz anılarım var Haldun Abi ile. Benim bu işi yapıyor olmamdaki en önemli insandır kendisi” diye konuştu.

Atakan Koru- Azra AkınGöksel KortayAyça Bingöl

Gürkan Uygun