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Haldun Dormen’in hayatı belgesel oldu

#Haldun Dormen#Demet Evgar#Ali Altuğ
Haldun Dormen’in hayatı belgesel oldu

Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen’in 94 yıllık yaşamı belgesel oldu. Dormen’in hayatına dokunduğu isimlerin bir araya geldiği “Yaparsın Şekerim” belgeselinin galası, Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleştirildi.

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Haldun Dormen’in fikri ve vizyonuyla hayata geçirilen ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin desteğiyle çekilen “Yaparsın Şekerim”in galasına, iş ve sanat camiasından önemli isimler katıldı.

Dormen’in henüz 20 yaşındayken babasına yazdığı mektupla başlayan ve yüzlerce oyun, binlerce öğrenciyle bugüne kadar uzanan tiyatro serüveninin en yakın tanıkları tarafından aktarıldığı belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Selçuk Metin, senaristliğini Zeynep Miraç üstlendi. Belgeselin seslendirmesini ise Demet Evgar yaptı.

Haldun Dormen’in hayatı belgesel oldu

HALDUN DORMEN’İ ÜNLÜ İSİMLER ANLATTI

Belgeselde Ali Altuğ, Ayça Bingöl, Atılgan Gümüş, Ayşe Arman, Betül Mardin, Demet Evgar, Duygu Sağıroğlu, Erol Evgin, Erol Günaydın, Fırat Tanış, Göksel Kortay, Gülben Ergen, Hakan Altıner, Halit Ergenç, Hüseyin Gülhuy, İzzet Günay, Kerem Atabeyoğlu, Mehmet Ali Alabora, Mustafa Alabora, Nevra Serezli, Salih Güney, Selçuk Yöntem, Suna Keskin ve Zihni Göktay’ın yanı sıra Haldun Dormen’in yakın dostları ile ailesinin kendi anlatımlarıyla anılarına da yer verildi.

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Haldun Dormen’in hayatı belgesel oldu


Usta oyuncu Selçuk Yöntem, “Haldun Dormen, Türk tiyatrosu için çok önemli bir insan. Tiyatroya olan ilgi son dönemde çok iyi. Seyirci artık o duyguyu görmek istiyor” dedi.

Haldun Dormen’in hayatı belgesel oldu

Galaya oyuncu Zerrin Tekindor ile katılan Halit Ergeç, “Heyecanlıyım, inanılmaz anılarım var Haldun Abi ile. Benim bu işi yapıyor olmamdaki en önemli insandır kendisi” diye konuştu.

Haldun Dormen’in hayatı belgesel oldu


Atakan Koru- Azra Akın

Haldun Dormen’in hayatı belgesel oldu


Göksel Kortay

Haldun Dormen’in hayatı belgesel oldu


Ayça Bingöl

Haldun Dormen’in hayatı belgesel oldu

Gürkan Uygun 

 

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#Haldun Dormen#Demet Evgar#Ali Altuğ

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