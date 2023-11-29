'Hadise ismi erkeklere ağır geliyor'

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HADİSE, ‘PurpleHej’ adlı YouTube kanalına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, “Kendinden ayrılma sebebin ne olurdu?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi:

“Ben bir erkek olsam ve Hadise ile beraber olsam... Neden ayrılabilirim Hadise’den? Bir kere Hadise çok sadık bir kadın. Oradan vuramazlar beni. Bir ilişkideysem hakikaten tüm ilgim o kişidedir. Ama tabii işime çok âşığım. Ben olsam Hadise’den ayrılmam. Hadise, güzel kadın valla. Evet, işim önemli ama ilişkime değer veriyorsam çok güzel bir denge kurarım. O erkeği dünyadaki tek erkek gibi hissettirebilirim. Ama o da buna hazır olmalı. Hazır değilse bunu yapamam. Ama hazırsa ona hem dünyaları veririm hem de her şeyi yaparım.”



ÇOK UZUN ZAMANDIR AŞK DUYGUM YOK



Hadise ayrıca erkeklerin ismini taşıyamadığını açıkladı:

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“Hazır olduklarını düşünüyorlar. İlk etapta Hadise gibi bir ismi taşıyabileceklerini düşünüyorlar. Sonra bu kadın, o kişiye ağır geliyor. İsmiyle, şöhretiyle, yaşadığı hayatla... Geri çekiliyorlar. Ama bunu açık açık söyleyemiyorlar, erkeğin gururu vardır. ‘Hadise ben seni taşıyamıyorum’, bir erkek bunu söylemez. Uzaklaşır ya da kendilerini farklı gösteriyorlar. Başta kahraman gibi olup seni kendisine bağlıyor sonra birden gerçek kimliği ortaya çıkıyor. İşte o zaman da Hadise onlara ‘bye bye’ diyor.” Hadise, “Aşk senin için ne ifade ediyor?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Çok uzun zaman oldu benim için âşık olma duygusu. Aşk, o anki mutluluğun verdiği kelebeklerdir. Ertesi gün olmayabiliyor. O an ne yaşıyorsan birden duyguların yükseliyor, heyecanlanıyorsun, şu an hiç bitmesin saatleri istemiyorsun. Ama artık benim için aşk, 7/24 değil. İlk kez 17 yaşında Belçika’da âşık oldum.”

TERLEDİM, YÜZÜĞÜMÜ ÇIKARDIM ATTIM

Hadise, beş ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler ile boşanma sürecinde konserde parmağındaki yüzüğü fırlatması hakkında konuştu:

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“Bir ayrılık sürecinden geçiyordum. O zaman da o yüzük parmağında olmaz. Hareketi yaparken o yüzük parmağımda değildi. Başka bir yüzük takmıştım. Terlemeye başladım sahnede ve çıkardım attım.”