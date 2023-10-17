Hadise, Eda Ece, Yasemin Sakallıoğlu... Ünlü isimlerden savaşa tepki

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Savaşı durdurun





Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Hiçbir çocuğun, hiçbir kadının, hiçbir erkeğin, hiçbir insanın ölmemesi konusunda hepimiz hemfikiriz sanırım. Ben politikacı değilim. Ben hiçbir çocuğun, ailenin, acı çekmemesini isteyen bir insanım. Savaşı durdurun!”

Gözlerimden yaşlar akıyor





Eda Ece, savaşın ortasında kalan bir çocuğun fotoğrafını Instagram’da şu notla paylaştı: “Şu çocukların, bebeklerin savaşın ortasında bir başına kalmış, annesiz, babasız hallerini gördükçe gözlerimden yaşlar akıyor. Bütün dünya seyredecek mi? Türkiye kadar vicdanlı olan yok. Bunu durdurabilecek güçtekiler nerede, yok sanki.

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Savaşın dili dini olmuyor





İkiz bebeklerine hamile olan Yasemin Şefkatli, Instagram hesabının hikâye bölümünde “Savaşın dili, dini olmuyor. Her türlüsü zulüm” paylaşımı yaptı.

Mankenlerden sloganlı tepki

Tülay Ersoy ve Gülay Turan’ın kurucusu olduğu gelinlik ve abiye firması Asr-ı Nazende, İzmir’de düzenledikleri defilede “Savaşa Hayır” vurgusu yaptı. Ece Erken ve Kadir Balık’ın sunuculuğunu üstlendiği etkinliğin sonunda aralarında Özge Ulusoy’un da bulunduğı modeller, “Savaşa Hayır”, “Savaşın Kazananı Yoktur”, “Çocuklar Ölmesin” ve “Siviller Ölmesin” yazılı pankartlarla podyuma çıktı.

Tarifi yok

Özge Ulusoy “Dünya zor günlerden geçiyor. Orada yaşanan acının tarifi yok. Olan masum sivillere oluyor. Bir an önce bu savaşın bitmesini diliyoruz” dedi. Ece Erken de “Milyonlarca insan aç, susuz, elektriksiz bırakıldı. Bizim burada yüreğimiz acıyor” diye konuştu.

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Olan hep masumlara oluyor





Yasemin Sakallıoğlu da sosyal medya hesabında savaşa şu sözlerle isyan etti: “Zoruma gidiyor. Oturduğum yerde çaresizce üzülmek. Bir yerlerde tam da şu an birilerinin hayatı son buluyor. Evlerine ateş düşüyor, çocuklar annesiz babasız kalıyor. Hep söylüyorum olan hep masumlara oluyor. Nesini seveyim böyle dünyanın?”

Farkındalık yaratsın





Emre Kızılırmak rol aldığı “Köprü” filminden bir kare paylaştı ve altına şu notu düştü: “Bu fotoğraf ‘Köprü’de canlandırdığım karaktere ait. Bu film; yoktan yere peydahlanan problemlerin sözde çözümlerini kan dökerek ticaretini genişleten zihniyetlere gelsin ve onların oyunlarına gelen topluluklara farkındalık yaratsın.”