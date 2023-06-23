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Gupse Özay: Kızıma kocamdan daha çok aşığım!

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#Gupse Özay#Barış Arduç#Jan Asya Arduç
Gupse Özay: Kızıma kocamdan daha çok aşığım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 11:29

Gupse Özay, kızı Jan Asya’ya duyduğu sevgiyi anlattı: “Kocamdan daha çok âşık olduğum birisi oldu hayatımda.”

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O ARKADAŞ BİZİ BİRAZ YORDU

Gupse Özay ve Barış Arduç, önceki akşam Eda Ece-Buğrahan Tuncer çiftinin düğününe katıldı. 9 ay önce ilk bebeği Jan Asya’yı dünyaya getiren Özay, kızıyla ilgili sorular üzerine şöyle konuştu:

“O arkadaş bizi biraz yordu. Artık büyüdüğü için yavaş yavaş çıkmaya başladım dışarı. 9 aylık şimdi. Kocamdan daha çok âşık olduğum birisi oldu hayatımda. Benim gibi komediyle yaşayan birine duygusallık kattı.”

Gupse Özay: Kızıma kocamdan daha çok aşığım

KARIMA BENZEMESİ MÜTHİŞ BİR ŞEY

Sosyal medyada annelikle ilgili esprili paylaşımlar yapan Gupse Özay, “Anneler bunun filmini yap diyor, yapacağım” dedi. Oyuncu, “Kızınız kime benziyor?” sorusuna da “Bakışları babaya benziyor” yanıtını verdi.

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Barış Arduç ise sorular üzerine “Karıma âşığım. Kızımızın karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde, bahtı güzel olsun, bunlar en önemlisi” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

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#Gupse Özay#Barış Arduç#Jan Asya Arduç

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