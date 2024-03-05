Gülden Karaböcek'ten 55. yılın sürprizi Işın Karaca düeti

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◊ Gülden Hanım, öncelikle uzun süre sonra röportaj vermeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu sektöre kaç yaşında nasıl girdiniz, yanınızda kim vardı diye sorarak başlamak istiyorum.

- Müzik sektörüne 14 yaşındayken iki 45’lik plakla girdim. Hatta ilk plağımda değerli sanatçı arkadaşım, arabeskin ‘Baba’sı Orhan Gencebay bağlamasıyla bana eşlik etmişti. Yanımda kimse yoktu.

◊ Kariyer yolculuğunuz nasıl ilerledi?

- Kariyerimde “Dilek Taşı” adlı bestemin çok büyük bir yeri var. Hâlâ dillerde. Rahmetli Ali Tekintüre’nin sözleriyle taçlanan bu esere halk çok yoğun ilgi gösterdi. Z kuşağı bile biliyor, bu beni çok mutlu ediyor.

◊ Size ne ilham vermişti o şarkıda?

- Bunu tarif etmesi çok zor. Bir anda gelen bir şeydi “Dilek Taşı”. Film için beste istendiğinde Ali Bey’le hazırlamıştık.

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◊ Yakın zamanda yine bir söz veya beste gelir mi?

- Yüzlerce yeni bestem var. Çok yakında çıkaracağım yeni bir albümde de bazılarını dinleyicilerimle buluşturacağım.

ÇORBACIDA SAHNEYE ÇIKMADIM KONYA’DA PLAK İMZALADIM

◊ Çorbacıda sahneye çıktığınız haberi çok konuşuldu. Kısaca anlatır mısınız, nasıl gerçekleşti o konser?

- Bu konuyla ilgili açıklamayı sevgili kardeşim ve menajerim Yağız Yılmaz, menajerlik şirketi himayesinde ve benim adıma yapmıştı. ‘Çorbacı’ diye adlandırılan yer, Konya yemekleri yapan ve nostalji köşesi olan, eski pikaplar, plaklar, gramofonlar, kasetler gibi nostaljik unsurlar bulunduran bir mekândı.

Ben orada plak imzalıyordum. Çok kalabalıktı o gün. Özlemle beni beklemişler, geleceğimi biliyorlardı.

Her şey spontane gelişti. Yoğun ısrarlar üzerine mekân sahibi telefonundan iki tane şarkımı açtı, eşlik etmemi rica etti.

Ben de playback yaparak okudum. Çok da memnun kaldılar. Ve sonrasında yüzlerce plak imzaladım, hatıra fotoğrafları çektirdik.

◊ Peki bu etkinlikle ilgili haberleri gördüğünüzde neler hissettiniz?

- Olumsuz bir şey yaşamadım. Gülben Ergen, Hande Yener gibi birçok sanatçı aradı, üzülmemem gerektiğini söylediler. İnsan olan böyle zamanda belli oluyor, buna da vefa deniyor.

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◊ Kızınız Nur da sizin yolunuzda ilerleyerek sanat hayatına adım attı. Ona tavsiyeleriniz neler? Anne-kız ortak bir projeniz olur mu?

- Kimse tavsiyeyle yola çıkmıyor. Tabii ki bazı nasihatlerim oluyor kendisine, o da yaşayıp tecrübe sahibi olacak. Ama Nur zaten başarılı, akıllı ve güzel bir kız. Sevecen ve enerjik de. Sahne enerjisi çok yüksek bir kere. Bir yandan sahne de alıyor. Başarılı olacağından hiç şüphem yok.

◊ Sizin arabesk müzikte son gözdeniz kim? Kimi başarılı buluyorsunuz?

- Sibel Can’ı çok severek dinliyorum. Pop müzikte iyi olan, arabesk albüm de yapan sevgili Işın Karaca’yı da çok beğeniyorum.

HALK HARBİYE VE KURUÇEŞME KONSERİ TALEP EDİYOR

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◊ Bu sene sanat hayatınızın 55’inci yılını kutluyorsunuz. Özel bir plan konser olacak mı?

- Evet, ekibimiz birçok proje için görüşmeler yapıyor. Yoğun bir biçimde Harbiye ve Kuruçeşme konseri talep ediyor halk. Hepsi olacak. Sevenlerimle buluşmak beni de çok mutlu ediyor.

◊ Peki düet veya albüm projesi var mı?

- Evet, ilk defa yine sizinle paylaşıyorum bunu. Işın Karaca ile stüdyoya giriyorum. Dünyada örneği çok ama Türkiye’de iki kadın sanatçı olarak neredeyse hiç proje yok, ben güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum.

SADECE ERKEK KARDEŞİMLE GÖRÜŞÜYORUM

◊ Herkesin merak ettiği bir konuyu sormak istiyorum. Aile üyelerinizle iletişiminiz var mı, kız kardeşinizle mesela?

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- Hayır, sadece erkek kardeşimle görüşüyorum.