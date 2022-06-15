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Gülben Ergen'in Nihat Doğan ve Yeşim Salkım'a açtığı hakaret davasında karar verildi

#Gülben Ergen#Nihat Doğan#Yeşim Salkım
Gülben Ergenin Nihat Doğan ve Yeşim Salkıma açtığı hakaret davasında karar verildi

ŞARKICI Gülben Ergen'e 2017 yılında yayınlanan bir programda hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği iddiasıyla Nihat Doğan’a "Alenen hakaret" suçundan 5 ay 25 gün, Yeşim Salkım’a ise "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan toplamda 2 bin 240 lira adli para cezası verildi.

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Şarkıcı Gülben Ergen, 2017 yılında yayınlanan bir televizyon programında Nihat Doğan ve Yeşim Salkım’ın kendisine yönelik tehdit ve hakaret içerikli sözler söylediği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Yeşim Salkım hakkında "Alenen hakaret" ve "Basit tehdit" suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar, Nihat Doğan hakkında ise "Zincirleme şeklinde alenen hakaret" suçundan 4 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşmaya şikayetçi Gülben Ergen’i avukatı Emek Emre, sanıklar Nihat Doğan ve Yeşim Salkım’ı ise avukatları temsil etti.

 NİHAT DOĞAN'A HAPİS, YEŞİM SALKIM’A PARA CEZASI

Sanık avukatları suçlamaları reddederek, müvekkillerinin beraatını istedi. Mahkeme davayı karara bağlayarak Nihat Doğan’a "Alenen hakaret" suçundan 5 ay 25 gün hapis cezası verdi. Mahkeme Doğan'ın iki ayrı mahkemeden aldığı cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildiğini belirterek, davalarının yeniden görülmesi için mahkemelere yazı yazılmasına da karar verdi.

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Mahkeme Yeşim Salkım’a ise "Hakaret" suçundan bin 740 lira adli para cezası, "Tehdit" suçundan ise 500 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

 

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#Gülben Ergen#Nihat Doğan#Yeşim Salkım

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