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Grup Laçin'den acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Grup Laçin#Şeref Baldemir#Serkan Çağrı
Grup Laçinden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 15:49

Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin üyesi Şerif Baldemir hayatını kaybetti.

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Grup Laçin’in üyelerinden Şerif Baldemir hayatını kaybetti. Acı haberi klarnet sanatçı Serkan Çağrı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Grup Laçinden acı haber

BAŞIMIZ SAĞ OLSUN!

Grubun üyeleri arasında yer alan Serkan Çağrı, acı haberi böyle duyurdu:

Acı Kaybımız! Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir’i kaybettik. Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri camiinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyrulur.

Grup Laçinden acı haber

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#Grup Laçin#Şeref Baldemir#Serkan Çağrı

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