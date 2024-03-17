Grup Laçin'den acı haber

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Grup Laçin’in üyelerinden Şerif Baldemir hayatını kaybetti. Acı haberi klarnet sanatçı Serkan Çağrı, sosyal medya hesabından duyurdu.



Grubun üyeleri arasında yer alan Serkan Çağrı, acı haberi böyle duyurdu:

Acı Kaybımız! Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir’i kaybettik. Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri camiinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyrulur.

