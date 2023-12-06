Görkemli geceden notlar

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80’ler tarzı





Gecenin en şık erkeklerinden olan Edis, saç tarzıyla da dikkat çekti. Saç imajını değiştirdiğini belirten ünlü popçu “Biraz seksenler gibi, enseleri filan uzatıyoruz. Bakalım bu da tutarsa yakında dazlağa doğru yeni bir modelle gideriz. Şu an memnunum saçımdan. Yakışır mı bilmem? Belki bir gün olur” dedi.

Mutluluk pozu





Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolde olduğu “Ya Çok Seversen” geceden 3 ödülle ayrıldı. Kerem Çatay’ın yapımcılığını, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği yapım, ‘En iyi romantik komedi dizisi’ seçildi. Kerem Bürsin, ‘En iyi romantik komedi dizisi erkek oyuncu’, Hafsanur Sancaktutan da “En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu” ödülünün sahibi oldu. Ekip tören sonrası birlikte poz verdi.

Kulis halleri

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En iyi dizi seçilen “Yalı Çapkını”nda rol alan Öznur Serçeler, Züleyha Kuru tasarımı bir kıyafet giydi. Ünlü oyuncu tören öncesi kuliste çekilen karelerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Kanatları var





Modacı Miray Gündoğdu törene Kelebek kanatlarını andıran siyah elbisesiyle katıldı. Gündoğdu bu tasarımıyla gecenin en dikkat çeken isimlerinden oldu.

İyi bir dansçıyım





Ödül törenine eşi Levent Dörter ile katılan Dilan Çıtak, sosyal medyada büyük ilgi gören dans videoları hakkında konuştu: “Ben iyi bir dansçı olduğumu düşünüyorum, çocukluğumdan beri dans ederim. İnsanlar çok eşleştiremiyor. Halen Çıtak olduğumu bir türlü kabul edemiyorlar. Bu kızın da bir dans yeteneği var. Provalarımı evde yapıyorum. Birtakım kişiler halay çektiğimi düşünebilir. Halay da çekerim düğünlerde ama daha çok R&B pop stil olarak dans ediyorum.”

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İDDİALI KIYAFET





Özge Özacar geceye Cihan Nacar tasarımı bir elbiseyle katıldı. Ünlü oyuncu kısa elbisesini, peleriniyle tamamladı.

Sonsuz teşekkürler

En iyi dizi seçilen “Yalı Çapkını”nda rol alan Toprak Sağlam geceye stil danışmanı Yusuf Can Dirik ile birlikte hazırlandı. B&B Couture marka bir elbise giyen ünlü oyuncu kırmızı halı karelerini “Bizi bu ödüle layık gören izleyicimize sonsuz teşekkürler” notuyla paylaştı.

Gözlükleri çıkarmadı





Rol aldığı “Kulüp” törende ‘en iyi internet dizisi’ seçilen Fırat Tanış kırmızı halıda güneş gözlükleriyle poz verdi.

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Şefler kırmızı halıda





En iyi yarışma programı seçilen “MasterChef Türkiye” törene kalabalık bir ekiple katıldı. Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tören sonrası yarışmacılar ve program ekibiyle beraber mutluluk pozu verdi.

Beyazlar içinde





Kelebek yazarı Ömür Gedik geceye beyazlar içinde katıldı. Gedik’in derin göğüs dekolteli Haleia markası elbisesi oldukça beğenildi.

Videolu teşekkür





Kenan İmirzalıoğlu, “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasıyla ‘en iyi erkek sunucu’ ödülünün sahibi oldu. Törene katılamayan İmirzalıoğlu, gönderdiği video mesajıyla teşekkür etti: “Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beni ikinci kez en iyi erkek sunucu ödülüne layık gördüğünüz için sizlere çok teşekkür ederim. Bizleri çok mutlu ettiniz. Daha önce yapılmış bir program nedeniyle maalesef bu muhteşem gecede aranızda olamıyorum. Ödül kazanan diğer arkadaşları canı gönülden tebrik ederim.”

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Işıltı ve cazibe





Ünlü sunucu ve model Buse İskenderoğlu törene Raşit Bağzıbağlı tasarımı siyah uzun bir elbiseyle katıldı. İskenderoğlu geceden karelerini İngilizce “Işıltı ve cazibe” notuyla yayınladı.

Bakmaya doyamadı





Zeynep Gür, “Kızılcık Şerbeti” dizisiyle Melis Civelek’le ‘en iyi senarist’ ödülüne layık görüldü. Zeynep Gür ödülüne bakmaya doyamadı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Titiz çalışma





Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin organizasyonunu Tourismo Event and More üstlendi. Kerim Sabuncuoğlu yönetimindeki ekip törene aylarca titizlikle hazırlandı.