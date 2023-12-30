Gökberk Demirci: Konuşmayı tercih etmiyorum

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SETE 10 GÜNLÜK MOLA



Kanal D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş”in ‘Kartal’ı Gökberk Demirci önceki gece Nişantaşı’ndaydı. Ayvalık’ta çekilen diziye verilen arada soluğu İstanbul’da alan Demirci, “10 gün kadar yılbaşı tatili yapacağız. Hemen İstanbul’a geldim. Evimi ve köpeğimi özlemişim” dedi. Özge Yağız’la ilişkisi ikinci kez sona eren Gökberk Demirci’ye ihanete uğradığı dedikoduları da soruldu.

HERKESİN KENDİ HAYATI



Özge Yağız ile rol arkadaşı Burak Berkay Akgül’ün ilişkileri aynı dönemde bitmiş, bu durum ikisinin aşk yaşadığı dedikodularına yol açmıştı. İki oyuncunun sevgilileri Gökberk Demirci ile Hira Koyuncuoğlu’nun sosyal medyada birbirlerini takibe almaları da çok konuşulmuştu. Demirci sorular üzerine “Çok konuşmayı tercih etmediğim, konuşmaya gerek bile duymadığım konular. Herkesin kendi hayatı. Bayağı da zaman oldu” dedi.

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