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Gökberk Demirci: Konuşmayı tercih etmiyorum

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#Gökberk Demirci#Özge Yağız#Üç Kız Kardeş
Gökberk Demirci: Konuşmayı tercih etmiyorum
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 08:06

Özge Yağız’la ilişkisi ikinci kez sona eren Gökberk Demirci’ye ihanete uğradığı haberleri soruldu. İddiayı yalanlamayan oyuncu, “Konuşmayı tercih etmediğim konular” demekle yetindi.

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SETE 10 GÜNLÜK MOLA

Kanal D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş”in ‘Kartal’ı Gökberk Demirci önceki gece Nişantaşı’ndaydı. Ayvalık’ta çekilen diziye verilen arada soluğu İstanbul’da alan Demirci, “10 gün kadar yılbaşı tatili yapacağız. Hemen İstanbul’a geldim. Evimi ve köpeğimi özlemişim” dedi. Özge Yağız’la ilişkisi ikinci kez sona eren Gökberk Demirci’ye ihanete uğradığı dedikoduları da soruldu.

HERKESİN KENDİ HAYATI

Özge Yağız ile rol arkadaşı Burak Berkay Akgül’ün ilişkileri aynı dönemde bitmiş, bu durum ikisinin aşk yaşadığı dedikodularına yol açmıştı. İki oyuncunun sevgilileri Gökberk Demirci ile Hira Koyuncuoğlu’nun sosyal medyada birbirlerini takibe almaları da çok konuşulmuştu. Demirci sorular üzerine “Çok konuşmayı tercih etmediğim, konuşmaya gerek bile duymadığım konular. Herkesin kendi hayatı. Bayağı da zaman oldu” dedi. 

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Gökberk Demirci: Konuşmayı tercih etmiyorum

Gökberk Demirci ile Özge Yağız evlilik yolunda ilerleyen ilişkilerini geçen yıl noktalamış, bir süre sonra barışan ikili geçtiğimiz aylarda yeniden ayrılık kararı almıştı.

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#Gökberk Demirci#Özge Yağız#Üç Kız Kardeş

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