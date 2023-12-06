Göz kamaştırdılar... Gecenin yıldızları!

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Kelebek hatırası





“Güldür Güldür Show” ekibinden Açelya Topaloğlu, programa verilen ‘en iyi komedi dizisi’ ödülünü almak için sahneye rol arkadaşlarıyla birlikte çıktı. Ceket-etek takımıyla göz dolduran oyuncu, geceden fotoğrafları Instagram sayfasında siyah kalp emojisiyle paylaştı.

Ada Farkındalığı yüksek bir oyuncu





“Kulüp” dizisindeki rolüyle ‘en iyi çocuk oyuncu’ ödülünü alan Ada Erma, yaptığı konuşmayla geceye damgasını vurdu. Ada Erma’nın bağlı olduğu menajerlik firması Layla Şirin Ajans’ın sahibi Leyla Albayrak, “Ada’nın da ödül konuşmasında dikkat çektiği toplumsal konular aslında onun ne kadar farkındalığı yüksek ve empati duygusunun gelişmiş bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Böylesine bir ödül gecesinde en iyi çocuk oyuncu ödülünü alan oyuncum adına çok mutlu ve gururluyum” dedi.

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Türkiye’de 1 numara





Törene katılan Şevval Şahin, “Kıyafetim, Tayfun Kaba imzalı. Makyajımı kendim yaptım. Hazırlanmam sadece 1 saat sürdü. Artık defilelerden alışık olduğum için çok hızlı hazırlanabiliyorum. Çok özel bir gece. Pantene Altın Kelebek Töreni, Türkiye’de 1 numara. Çok eğlenceli bir akşam geçireceğimize eminim” diye konuştu.

Siyah şıklık





Gecenin konukları arasında Emina Jahovic de vardı. Ünlü şarkıcı geceye Farda marka elbisesiyle katıldı. Jahovic şık elbisesiyle verdiği pozları sosyal medyada da paylaştı.

Mutluyuz, gururluyuz





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Bu yılki Pantene Altın Kelebek’te ‘başarı ödülü’ne layık görülen “Yargı” dizisinin ekibi, tören öncesi kırmızı halıda basın mensuplarının karşısına çıktı. Başrol oyuncusu Pınar Deniz, Uluslararası Emmy Ödülleri’nde aldıkları ‘en iyi telenovela’ ödülü için yaşadıkları mutluluktan söz etti: “Çok mutluyuz ve gururluyuz. Biz samimi bir toplumuz, bizim samimiyetimizin de insanlara yansıdığını düşünüyorum.” Partneri Kaan Urgancıoğlu da “Böyle bir mutluluk yaşattığımız için çok gururluyuz” diye konuştu.

1 yıldır beklenen heyecan





Nebahat Çehre, ödül açıklamak üzere katıldığı gecede şıklığıyla dikkat çekti. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un kazandığı ‘en iyi dizi çifti’ ödülünü anons eden usta oyuncu, kırmızı halıda eski rol arkadaşı Naz Elmas’la bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çehre, Pantene Altın Kelebek için “1 yıldır beklenen heyecan. Yine güzel bir gece olacağına inanıyorum” dedi. Oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ilgili sorulara da “Ben bir şey yaptırmıyorum, çizgilerimden belli zaten. Doğal bıraktım kendimi” yanıtını verdi.

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İnanılmaz bir gece





Yağmur Tanrısevsin gecede Tayfun Kaba imzalı beyaz bir elbise giydi. Kırmızı halıda röportaj veren oyuncu, “İnanılmaz bir gece olacak. Tüm günüm hazırlıkla geçti” dedi.

Kuliste Melis’e poz verdi





Fotoğrafçı ve yönetmen Nihat Odabaşı, gecede ödül anons etti. Odabaşı kuliste Melis Sezen’e poz verdi ve o kareleri “Kulisteki havalı fotolarımı kim mi çekti? Oldukça seksi ve yetenekli yeni bir fotografçı” notuyla Instagram’da paylaştı.

Kırmızı halı güzeli





Tara De Vries, kırmızı halıda Timuçin Güner’le birlikte sunuculuk yaptı. Ünlülerle konuşan De Vries, şıklığıyla da gecenin en dikkat çekici isimlerinden biriydi. Güzel sunucu, gece için Raisa&Vanessa tasarımı bir elbise tercih etti.

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Altın geceye altın elbise





49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nin en şık isimlerinden biri Tülin Şahin’di. Cihan Nacar’ın imzasını taşıyan altın rengi elbisesiyle ışıldayan ünlü model, kırmızı halıda modacısıyla objektiflerin karşısına geçti.

Beton İrem





Gecenin açılış şovuna imza atan İrem Derici, kırmızı halıda Orkun Ün ve Özlem Yıldız’ın sorularını yanıtladı. Derici “2016 yılında Pantene Altın Kelebek Töreni’nde şov yapmıştım. O zaman toy bir çocuktum. Şimdi ayakları yere sağlam basan, kendine ‘Beton’ ismini takmış bir kadınım. Ama bu şov başka” dedi.

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Arkadaşıyla katıldı





49. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne katılan konuklar arasında Alara Bozbey de vardı. Siyah mini elbisesini çizmeyle kombinleyen oyuncu, arkadaşı Özlem Maden’le çektirdiği kareleri ve kırmızı halı pozlarını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.

Uzun soluklu ve ciddi tören





‘En iyi arabesk fantezi müzik erkek sanatçı’ kategorisinde Altın Kelebek kazanan Hakan Altun, kırmızı halıda yaptığı açıklamada “Altın Kelebek

çok özeldir. Türkiye’de yapılmış en uzun soluklu ve en ciddi ödül törenlerinden biridir. Bu törenin Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında olması çok daha anlamlı” dedi.