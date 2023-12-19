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Gazze için tek yürek

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#AHBAP Derneği#Gazze#Haluk Levent
Gazze için tek yürek
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 08:17

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birçok yardımda bulunan Haluk Levent, bu kez İsrail’in saldırısı altında olan Gazze’ye destek için sanatçı dostlarıyla birlikte Bostancı Gösteri Merkezi’nde özel bir konsere imza attı.

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Haluk Levent’in Zirve Müzik’le organize ettiği, Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “Gazze Destek Konseri”nde birçok ünlü isim sahneye çıktı.

Levent, “Bu, Bostancı Gösteri Merkezi’nde katıldığım en kalabalık konser. Burada olan sizlerin belki iki katı kadar dostumuz da bilet satın alarak destek oldu ve bu beni çok gururlandırdı. İsrail hükümetinin katliamlarına karşıyız. Biz müzisyeniz şarkı söyleriz. Böyle bir konser düzenleyelim dostlarla, Gazze’deki çocukları anarız, bu şarkılar da onlara gider dedik” açıklamasını yaptı.

Gazze için tek yürek


Sanatçı, dünden bugüne şarkılarının yanı sıra türküler de seslendirdi. Konserde Levent’e Bülent Ortaçgil, Yeni Türkü solisti Derya Köroğlu, Ceylan Ertem, Sena Şener, Eypio, Özgür Can Çoban, Gülben Ergen, Mustafa Sandal, Melek Mosso ve Zara eşlik etti. Türk ve Filistin bayraklarıyla konsere gelen kalabalık, şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

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Gazze için tek yürek

 

 

 

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#AHBAP Derneği#Gazze#Haluk Levent

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