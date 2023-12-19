Gazze için tek yürek

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Haluk Levent’in Zirve Müzik’le organize ettiği, Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “Gazze Destek Konseri”nde birçok ünlü isim sahneye çıktı.
Levent, “Bu, Bostancı Gösteri Merkezi’nde katıldığım en kalabalık konser. Burada olan sizlerin belki iki katı kadar dostumuz da bilet satın alarak destek oldu ve bu beni çok gururlandırdı. İsrail hükümetinin katliamlarına karşıyız. Biz müzisyeniz şarkı söyleriz. Böyle bir konser düzenleyelim dostlarla, Gazze’deki çocukları anarız, bu şarkılar da onlara gider dedik” açıklamasını yaptı.