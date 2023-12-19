Gazze için tek yürek

Haberin Devamı

Haluk Levent’in Zirve Müzik’le organize ettiği, Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen “Gazze Destek Konseri”nde birçok ünlü isim sahneye çıktı.



Levent, “Bu, Bostancı Gösteri Merkezi’nde katıldığım en kalabalık konser. Burada olan sizlerin belki iki katı kadar dostumuz da bilet satın alarak destek oldu ve bu beni çok gururlandırdı. İsrail hükümetinin katliamlarına karşıyız. Biz müzisyeniz şarkı söyleriz. Böyle bir konser düzenleyelim dostlarla, Gazze’deki çocukları anarız, bu şarkılar da onlara gider dedik” açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

Sanatçı, dünden bugüne şarkılarının yanı sıra türküler de seslendirdi. Konserde Levent’e Bülent Ortaçgil, Yeni Türkü solisti Derya Köroğlu, Ceylan Ertem, Sena Şener, Eypio, Özgür Can Çoban, Gülben Ergen, Mustafa Sandal, Melek Mosso ve Zara eşlik etti. Türk ve Filistin bayraklarıyla konsere gelen kalabalık, şarkıları hep bir ağızdan söyledi.