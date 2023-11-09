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Gamze Özçelik, Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü

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#Gamze Özçelik#Filistin#Lübnan
Gamze Özçelik, Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 07:57

GAMZE Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Hamas-İsrail savaşından etkilenen Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü.

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Derneğin Lübnan’da bulunan deposunda bir video çeken Özçelik, yardım malzemelerinin görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Özçelik, bağışçılara teşekkür etti:

Lübnan-Siblin’de bulunan depolarımızdayız. Biliyorsunuz İsrail bir süredir Lübnan’ın güneyini vuruyor ve oradan hem Lübnanlı hem Filistinli aileler iç taraflara doğru göç ediyor. Biz de depolarımızı hem şu anki göç durumuna, hem de olası göç durumuna karşı hazırladık. 2 bin hijyen paketimiz, 2 bin erzak paketimiz var. 3 bin battaniye hazırlanmaya devam ediyor. Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz, bu kadar büyük bir yardımı hızlı bir şekilde hazırlayabilmemiz için bizlere destek oldular.”

Gamze Özçelik, Filistinli ve Lübnanlılara yardım götürdü

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#Gamze Özçelik#Filistin#Lübnan

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