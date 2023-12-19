Frida Aasen: Türk kahvaltısı çok güzel

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DÜNYACA ünlü isimleri podyuma çıkaran Dosso Dossi Fashion Show’un bu yılki yıldızı Victoria’s Secret’ın ünlü yüzlerinden Frida Aasen oldu.

Norveçli ünlü yıldız, Antalya’da gerçekleşen defilede baş manken olarak podyuma çıktı. Frida Aasen, Türkiye’ye ikinci gelişi olduğunu daha önce Kapadokya, Bodrum ve İstanbul’da bulunduğunu açıkladı: “Türkiye’de daha önce Bodrum, İstanbul ve Kapadokya’ya geldim. Türkiye’de bu üç merkezi görmüştüm. Çok güzeldi. Çok beğendim. İstanbul’a iş; Bodrum ve Kapadokya’ya ise tatil için geldim.”



EVİM İÇİN BURADAN BİR ŞEYLER ALABİLİRİM



Organizasyonda baş manken olması teklif edilince neler hissettiğini anlatan Frida Aasen “Şovu daha önceden izlemiştim. Bu nedenle teklif geldiğinde ve buraya gelebileceğim için çok mutlu oldum” dedi. Ünlü model, Türk malı herhangi bir eşya kullanıp kullanmadığı sorusuna ise “Kesinlikle kullanıyorum, kıyafetleri özellikle. Şimdi bir ev kuruyoruz, belki burada onun için de bir şeyler bulabiliriz” şeklinde yanıt verdi.

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Frida Aasen, Türkiye’yi çok sevdiğini belirterek sözlerine şunları ekledi:

“Türkiye’yi çok seviyorum. Burada harika zaman geçirdim. İnsanlar çok misafirperver. Buraya gelmek harika. Buradaki kahvaltıların da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Farklı çeşitlerde peynirler var ve hepsi de çok lezzetli. Umarım yakında tekrar gelirim.”

Avukat olmak isterdim

Bir alışveriş merkezinde keşfedilmesinin ardından mankenlik kariyerinde hızlı ilerleyen Frida Aasen, çocukken yapmak istediği mesleğin farklı olduğunu itiraf etti: “O gün alışveriş merkezinde keşfedilmeseydim daha başka bir şey yapıyor olurdum. Ben küçük bir yerde doğup büyüdüm. O yüzden de aklımda modellik yapmak olmazdı. Avukat ya da doktor olmak isterdim.”