Frankfurt’ta Türk sinemasına övgü

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Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin açılış töreni önceki akşam Wolfsschlucht’ta gerçekleşti.

Yosi Mizrahi’nin sunduğu açılışta festival başkanı Hüseyin Sıtkı konuşma gerçekleştirdi. Festivalde ‘yaşam boyu onur ödülü’ Renan Demirkan, Nur Sürer ve Menderes Samancılar’a takdim edildi.

Bu yılın ‘vefa ödülü’ ise Renan Fosforoğlu ailesi adına Enis Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu ve Ferdi Merter Fosforoğlu’nun kızı Almula Merter Churm’a verildi. Törene katılanlar arasında Tuba Ünsal, Cemal Hünal ve Müfit Can Saçıntı vardı.

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Meral Konrat - Almula Merter Churm