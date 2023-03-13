Filtresiz Deniz Seki

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Geçmişten bugüne sevilen şarkılarını seslendiren Deniz Seki, büyük deprem felaketi için “Geçmiş olsun Türkiye, hepimize çok geçmiş olsun” dedi.

Aldığı kilolar nedeniyle uzun süredir sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop fotoğraflarıyla gündeme gelen Deniz Seki’nin verdiği kilolar dikkat çekti. Siyah mini elbise giyen ünlü şarkıcı, uzun süre sonra ilk kez filtresiz olarak objektife takıldı.

PHOTOSHOP'SUZ PAYLAŞMAM!

Ünlülerin photoshop tutkusu sınır tanımıyor... Kimi ufak dokunuşlarla fotoğraflarına müdahale ediyor kimiyse photoshop'un ayarını kaçırıyor. İşte ünlülerin dikkatli gözlerden kaçmayan photoshop oyunları...

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75 DEĞİL SANKİ 25 YAŞINDA

Ajda Pekkan'ın Bodrum-Yalıkavak konserinde çekilen fotoğrafları çok konuşuldu.Süperstar’ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti, sosyal medyada “75 değil 25 yaşında” yorumları yapıldı.

DUDAKLARA NE OLDU?



Şarkıcı Reyhan Karaca, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafta photoshop'u abartınca dudakları yamuldu.

Paylaşımını kısa bir süre sonra silen Karaca, takipçilerinden kaçamadı...

SEREN FİLTREYİ ABARTTI

Seren Serengil, adını taşıyan mayo markasının katolog çekimleri için objektif karşısına geçti. Çekimlerden fotoğrafları sayfasında paylaşan Serengil'in uyguladığı filtreler dikkatlerden kaçmadı.

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Seren Serengil'den photoshop iddialarına yanıt gecikmedi:

"Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da photoshop demişler, kapak mahiyetinde bu videoyu paylaşıyorum. Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim"

İNCE BELLİ NAZ

Naz Elmas sosyal medya hesabının hikaye bölümünde bir fotoğraf paylaştı. Kaktüslerin önünde poz veren güzel oyuncu photoshop uygulamasına başvurdu.

Bel bölgesini inceletmeye çalışan Elmas, ayarı fazla kaçırınca takipçilerinin diline düştü. Fotoğrafını hemen silen güzel oyuncu daha önce de benzer paylaşımlarda bulunmuştu. Elmas'ın paylaşımı espri amaçlı mı yaptığı merak konusu oldu!

BU BENİ ÜZER

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Fit vücudu ile dikkatleri üzerine çeken 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara yanıt verdi.

Bacaklarındaki kaslar için 'photoshop' yorumu yapılan Şıkel, "Bacak kasımı shop zannedenler olması beni üzer" yazılı yeni bir paylaşım yaptı.

KİLOLU HALİM BİLE GÜZEL

Instagram fenomeni Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz yıl havuz keyfi yaparken çekilen fotoğrafları sosyal medyada olay oldu.

Özaslan, kendisini eleştirenlere "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" sözleriyle yanıt verdi.

HELİN'İN BOYU UZADI

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Bir süredir diyet uygulayan ve düzenli spor yapan Helin Avşar'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar Helin Avşar'a "çok zayıfladın kilo al" dedi, bazıları ise "photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı. Helin Avşar'ın uzayan boyu da dikkatlerden kaçmadı...

ÖZGE ULUSOY'A BENZETİLDİ

Son günlerde özel hayatıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına yenilerini ekledi.

Hadise'nin son fotoğrafında manken Özge Ulusoy'a benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

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ABLA GERÇEKTEN SEN MİSİN?

Safiye Soyman bir davette çekilen fotoğrafına öyle bir photoshop uyguladı ki görenler tanıyamadı.

Sayfasına yüklediği fotoğraf için takipçileri “Abla gerçekten sen misin, bu kim?” diye sordu. Soyman “Benim ayol” diye cevap verdi.

BU NE ÖZLEM!

Demet Akalın, sosyal medya hesabından Merve Özbey-Kenan Koçak çiftinin düğününde çekilen bir karesini paylaştı.

Belini photoshop ile incelttiği görülen ve kolunu yamultan Akalın, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Bir anda gündem olan fotoğrafın ardından Demet Akalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fotoğrafının üzerinde oynandığını kabul eden ünlü şarkıcı, ‘Özlem illa düzelteyim’ dedi. Ben ‘dur abla boş ver derken! Elini!!! Bu ne!’ mesajını paylaştı.

BACAKTA UZATMA FAZLA KAÇMIŞ

Ebru Şallı, mayolu fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Şallı'nın fotoğraflarında incelen beli ve uzayan bacakları dikkatlerden kaçmadı. Takipçileri fotoğrafların altına "Bacak uzatma fazla kaçmış" yorumunu yaptılar.