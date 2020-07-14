Fatma Günaydın kimdir? İşte Survivor yarışmacısı Fatma Günaydın hakkında bilgi

Beş çocuklu ailenin en küçüğü olan Fatma Günaydın, 28 Nisan 1995 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. 7. ve 8. sınıfta okulun kız futbol takımında olan Fatma Günaydın, bacakları çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başladığı için futbol hayatına son verdi.

Okul yıllarında bütün spor aktivitelerine katılan Fatma Günaydın, bu sayede içindeki spor aşkını keşfetti. Lisede ve üniversitede moda tasarım okudu. Küçükken bebeklerini giydirmek ve elbise dikmek en sevdiği oyundu ve bunu meslek edindi.

İlk iş hayatıma BKM yapımda başladı ve Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete gibi yapımlarda çalıştı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenmek Malta’ya gitti. 6 ay tek başıma orada yaşadı ve bu hayatı için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Bu sayede kendi gücünü, özgüvenini, isteyip de başaramayacağı hiçbir şey olmadığını, tek başına ayaklarının üzerinde nasıl durduğunu, korkularını ve korkusuzluklarını keşfettiğini söyledi.