Fatih Terim'e 70'inci yaş kutlaması

Haberin Devamı

Fatih Terim, 70. yaşını kendisi için Boğaz’da hazırlanan bir partide kutladı. Terim, Suada’daki geceye tekneyle geldi.

O sırada Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü teknik adamın, videosu sosyal medyada gündem oldu.

Organizasyona Arda Turan, Hagi, Necati Ateş, Hasan Şaş, Ümit Davala, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Rezan Epözdemir, Yener İnce, Mert Çetin ve birçok ünlü isim katıldı.

Terim’in kızları Buse Terim ve Merve Terim’in ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ şarkısını söylemesi ise herkesi duygulandırdı.

Haberin Devamı

Doğum günü için hazırlanan menü de dikkat çekti. Yemeklerin isimlerinde Terim’le özdeşleşmiş ifadeler yer aldı.