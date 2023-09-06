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Fatih Terim'e 70'inci yaş kutlaması

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#Fatih Terim#Acun Ilıcalı#Arda Turan
Fatih Terime 70inci yaş kutlaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 08:36

Fatih Terim, 70. yaş gününü dostları ve ailesiyle kutladı. Ünlü teknik direktör, Şampiyonlar Ligi müziğiyle geceye katıldı.

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Fatih Terim, 70. yaşını kendisi için Boğaz’da hazırlanan bir partide kutladı. Terim, Suada’daki geceye tekneyle geldi.

O sırada Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınması dikkatlerden kaçmadı. Ünlü teknik adamın, videosu sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Terime 70inci yaş kutlaması

Organizasyona Arda Turan, Hagi, Necati Ateş, Hasan Şaş, Ümit Davala, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Rezan Epözdemir, Yener İnce, Mert Çetin ve birçok ünlü isim katıldı.

Fatih Terime 70inci yaş kutlaması

Terim’in kızları Buse Terim ve Merve Terim’in ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ şarkısını söylemesi ise herkesi duygulandırdı.

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Doğum günü için hazırlanan menü de dikkat çekti. Yemeklerin isimlerinde Terim’le özdeşleşmiş ifadeler yer aldı.

Fatih Terime 70inci yaş kutlaması

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#Fatih Terim#Acun Ilıcalı#Arda Turan

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