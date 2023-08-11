Sürpriz ayrılık! 'Boşandım'

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Demir, oyuncu Kamil Güler’den boşandığını açıkladı: “Boşandım, epey oldu. Şu an her şey yolunda. Önümüzdeki hafta kısa bir tatil yapacağım.” Doğal haliyle de dikkat çeken eski voleybolcu: “Uzun süredir saçımı boyatmıyorum. Saçım beyazlıyor. Yaş alıyoruz.”

Wanda Nara’dan İstanbul turu

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi İstanbul’a ailesiyle geldi. Eşi Wanda Nara ve çocukları önceki gün İstanbul turu yaptı. Ayasofya Camisi önünden paylaşım yapan Wanda Nara’ya yorum yağdı.

Galatasaraylı Mauro Icardi, yeni sezon için yeniden anlaşma sağlayıp Türkiye’ye döndü. Icardi’nin eşi Wanda Nara ve çocukları da İstanbul’da tarihi yarımadayı dolaşırken bol bol sosyal medya paylaşımı yaptı. Nara, Ayasofya Camisi’ni arkasına alarak poz verdi.

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ESNAFIN SÖZLERİ ŞAŞIRTTI

Nara’ya şu yorumlar geldi: “Turizm elçisi. Icardi’mizin emaneti geziyor.” Wanda Nara, esnafla da sohbet etti. İkramların tadına bakan Nara, bir esnafın İngilizce “Icardi ile yatıp kalkıyorum” sözü üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Sultan Wanda

Wanda Nara, İstanbul turunda kızıyla birlikte Osmanlı dönemi kıyafetleri giyip poz verdi, o kareleri de Instagram sayfasında yayınladı. Wanda Nara’nın paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Çocukluktan beri hayranım

Ece Seçkin geçen gün yeni albüm kayıtlarına mola vererek çocukluğundan bu yana hayranı olduğu Christina Aguilera’yı izlemek için Antalya’ya gitti. Seçkin, konser esnasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da coşkusunu takipçilerinin beğenisine sundu. Seçkin, dünyaca ünlü şarkıcı ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. İkilinin karesi birçok yorum ve beğeni aldı.

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Arınma dönemindeyim

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da canlandırdığı ‘Sedat’ karakteri ile tanınan Feyyaz Şerifoğlu önceki akşam bir yıldır aşk yaşadığı Merve Dinçkol ile Arnavutköy Balıkçısı’ndan çıkarken görüntülendi. Oyuncu, “Camdaki Kız’ı bitirdik. Benim için çok güzel geçti. Şu an arınma dönemindeyim. Dışarıda insanlar artık karşıma ‘Sedat’ diye geliyordu” dedi.

Milan atlarla tanıştı

Fulya Zenginer, oğlu Milan ve eşi Küntay Tarık Evren’le geçtiğimiz gün at çiftliğine gitti. Atları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Milan’ın fotoğraflarını Instagram’da paylaşan oyuncu, “Milan sürekli ‘at at’ diye sayıklıyordu, sonunda at çiftliğine götürdük. Milan ilk kez atlarla tanıştı” dedi.

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