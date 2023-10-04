Engelsiz filmler yarışıyor

Güncelleme Tarihi:
Festivalin ‘Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl Belmin Söylemez’in “Ayna Ayna” adlı yapımı, Orçun Köksal imzalı “Bars”, Somnur Vardar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Boşlukta”, Kaan Müjdeci’nin “Iguana Tokyo”su ve Berna Gençalp’in çektiği “Kim Mihri” filmleri yarışacak.
Yarışmadaki filmleri sinema yazarı Şenay Aydemir, kurgucu Selda Taşkın ve yapımcı Zeynep Ünal değerlendirecek. Kazananlar, 26 Ekim Perşembe günü Goethe Institut Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak.