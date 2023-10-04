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Engelsiz filmler yarışıyor

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#Engelsiz Filmler Festivali#Ankara#Eskişehir
Engelsiz filmler yarışıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 07:44

ENGELSİZ Filmler Festivali, 20-26 Ekim tarihleri arasında Ankara’da ve 4-5 Kasım tarihlerinde Eskişehir’de izleyicileriyle bir araya gelecek.

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 Festivalin ‘Ulusal Uzun Film Yarışması’nda bu yıl Belmin Söylemez’in “Ayna Ayna” adlı yapımı, Orçun Köksal imzalı “Bars”, Somnur Vardar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu “Boşlukta”, Kaan Müjdeci’nin “Iguana Tokyo”su ve Berna Gençalp’in çektiği “Kim Mihri” filmleri yarışacak.

Yarışmadaki filmleri sinema yazarı Şenay Aydemir, kurgucu Selda Taşkın ve yapımcı Zeynep Ünal değerlendirecek. Kazananlar, 26 Ekim Perşembe günü Goethe Institut Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde duyurulacak.

Engelsiz filmler yarışıyor

Ertan Saban’lı “Iguana Tokyo” ile Laçin Ceylan’ın yer aldığı “Ayna Ayna” da festivalde yarışacak.

 

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#Engelsiz Filmler Festivali#Ankara#Eskişehir

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