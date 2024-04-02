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En sevdiğim zamanlar

Güncelleme Tarihi:

#Demet Özdemir#Irmak Ünal#Eda Taşpınar
En sevdiğim zamanlar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 11:14

Demet Özdemir hafta sonu güzel havayı Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıkarak değerlendirdi.

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Ünlü oyuncu yürüyüşünden renkli kareleri Instagram hesabında “En sevdiğim zamanlar” notuyla takipçileriyle de paylaştı.

En sevdiğim zamanlar

 

Eski dostlar

Kaan Urgancıoğlu ve Rıza Kocaoğlu önceki gün bir araya geldi. Kocaoğlu eski dostuyla karesini Instagram’ına “Yeni bakışım ve eski dostum” notuyla yükledi. Urgancıoğlu da dostuna “Bana yeni bakışını öğretiyor. Çok çalışmam lazım” diyerek esprili bir yanıt verdi.

En sevdiğim zamanlar

Londra pozu

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Eda Taşpınar, Londra’da tatil yapıyor. Ünlü isim önceki gün kaldığı otelin asansöründe verdiği kırmızı elbiseli pozunu sosyal medya hesabına İngilizce “Bir tur at hayat denen yavaş bir trende” notuyla yükledi.

En sevdiğim zamanlar

Ailen seninle gurur duyuyor

Şebnem Çapa, Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olan yeğeni Lal Denizli’yi sosyal medya hesabında kutladı: “Çok ama çok mutluyuz; hem ailem adına hem milletim adına. Çeşme, Lal Denizli gibi bir idealist, vatansever, doğasever, hayvansever bir başkana sahip oldu.” Ceylan Çapa da kuzenini Instagram’da yayınladığı mesajla tebrik etti.

En sevdiğim zamanlar

 

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#Demet Özdemir#Irmak Ünal#Eda Taşpınar

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