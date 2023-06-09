Eğlencenin startını verdi

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Kenan Doğulu, Maximum Uniq Açıkhava’da sezonun ilk konseriyle hayranlarıyla buluştu. Tüm biletlerin tükendiği konseri “Bumaya” ile başlatan popçu, hit şarkılarını seslendirdi. Etkileyici sahne performansıyla kalabalığın enerjisini yükselten sanatçı, Can Bonomo’yu da sahnesinde ağırladı. Birlikte “Mazeretim Var Asabiyim Ben” şarkısını seslendiren ikili sevenlerine keyifli anlar yaşattı.

Sürprizlerle dolu gecede Kenan Doğulu, Ege Çubukçu ile ses getiren “What’s Love” düetini de şarkının aranjörü Alaca eşliğinde seslendirdi.

Konserin finalinde müzikseverlerin alkışları üzerine bis yapan Doğulu, en sevilen şarkılarından “Tükendim Ben” ve “Aşk ile Yap” ile geceyi sonlandırdı.

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KENAN’A ÜNLÜ AKINI

Kenan Doğulu’nun konserine ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. Konseri izlemeye gelenler arasında; Gökçe Bahadır-Emir Ersoy, Hande Doğandemir, Merve Özbey, Berkay, Ali Çika, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Sevda Baş, Ebru Ünlü ve Doğukan Ünal da vardı.

Yeni partneri



Özge Özacar konseri Cenan Adıgüzel ile izledi. Özacar, “Cenan ile yeni bir diziye başladık. Öncesinde beraber Kenan konserine geldik” dedi.

SETTEN KONSERE



Konseri eşi Emir Ersoy’la izleyen Gökçe Bahadır, “Setten çıkıp geldim, şimdi Kenan’la tekrar toparlayacağım enerjimi” dedi.

Ebru Ünlü - Doğukan Güngör