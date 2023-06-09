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Eğlencenin startını verdi

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#Kenan Doğulu#Can Bonomo#Özge Özacar
Eğlencenin startını verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:47

Kenan Doğulu, yaz sezonunun startını önceki akşam verdi. Ünlü popçu BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava’da müzikseverlerle buluştu. Doğulu’yu dinlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.

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Kenan Doğulu, Maximum Uniq Açıkhava’da sezonun ilk konseriyle hayranlarıyla buluştu. Tüm biletlerin tükendiği konseri “Bumaya” ile başlatan popçu, hit şarkılarını seslendirdi. Etkileyici sahne performansıyla kalabalığın enerjisini yükselten sanatçı, Can Bonomo’yu da sahnesinde ağırladı. Birlikte “Mazeretim Var Asabiyim Ben” şarkısını seslendiren ikili sevenlerine keyifli anlar yaşattı.

Eğlencenin startını verdi

Sürprizlerle dolu gecede Kenan Doğulu, Ege Çubukçu ile ses getiren “What’s Love” düetini de şarkının aranjörü Alaca eşliğinde seslendirdi.

Konserin finalinde müzikseverlerin alkışları üzerine bis yapan Doğulu, en sevilen şarkılarından “Tükendim Ben” ve “Aşk ile Yap” ile geceyi sonlandırdı.

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Eğlencenin startını verdi

KENAN’A ÜNLÜ AKINI

Kenan Doğulu’nun konserine ünlü isimler büyük ilgi gösterdi. Konseri izlemeye gelenler arasında; Gökçe Bahadır-Emir Ersoy, Hande Doğandemir, Merve Özbey, Berkay, Ali Çika, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Sevda Baş, Ebru Ünlü ve Doğukan Ünal da vardı.

Yeni partneri

Özge Özacar konseri Cenan Adıgüzel ile izledi. Özacar, “Cenan ile yeni bir diziye başladık. Öncesinde beraber Kenan konserine geldik” dedi.

Eğlencenin startını verdi

SETTEN KONSERE

Konseri eşi Emir Ersoy’la izleyen Gökçe Bahadır, “Setten çıkıp geldim, şimdi Kenan’la tekrar toparlayacağım enerjimi” dedi.

Eğlencenin startını verdi

Ebru Ünlü - Doğukan Güngör 

Eğlencenin startını verdi

 

 

 

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#Kenan Doğulu#Can Bonomo#Özge Özacar

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