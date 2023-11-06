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Edis... Ajda Pekkan... Hadise... Yılbaşı kaşeleri dudak uçuklattı

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#Ajda Pekkan#Edis#Hadise
Edis... Ajda Pekkan... Hadise... Yılbaşı kaşeleri dudak uçuklattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 08:25

Yeni yıl yaklaşırken, sahne yıldızlarının yılbaşı konser tarifesi belli oldu. Müge Dağıstanlı’nın haberine göre rekor, yarı yaşındaki şarkıcıları geride bırakan Süperstar Ajda Pekkan’da!

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Edis, yılbaşı gecesi vereceği konser için 4 milyon lira istiyor.

Hadise’nin de yılbaşı ücreti 4 milyon lira.

Ajda Pekkan, yılbaşı ücretini 6 milyon lira olarak belirledi...

2024’ü Ebru Gündeş’le karşılamak isteyen bir mekânın, sanatçıya 4.5 milyon lira ödemesi gerekiyor.

Kenan Doğulu’nun yılbaşı gecesi yapacağı 3 saatlik program için talep ettiği rakam 5 milyon lira.

Edis... Ajda Pekkan... Hadise... Yılbaşı kaşeleri dudak uçuklattı

Sibel Can, yılbaşı gecesi sahnede olmak için 4 milyon lira istiyor.

Sanatçılar ne kadar istiyor?

◊ Sıla: 4 milyon TL
◊ Sertab Erener: 4 milyon TL
◊ Gülşen: 3.5 milyon TL
◊ Yıldız Tilbe: 3.5 milyon TL
◊ Murat Boz: 3.5 milyon TL
◊ Şevval Sam: 2.5 milyon TL
◊ Melike Şahin: 2.5 milyon TL
◊ Serdar Ortaç: 2.5 milyon TL
◊ Zeynep Bastık: 2.5 milyon TL
◊ Teoman: 2.2 milyon TL
◊ Aleyna Tilki: 2 milyon TL
◊ Defne Samyeli: 1.2 milyon TL
◊ Halil Sezai: 450 bin TL
◊ Coşkun Sabah: 300 bin TL

 

 

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#Ajda Pekkan#Edis#Hadise

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