Edis... Ajda Pekkan... Hadise... Yılbaşı kaşeleri dudak uçuklattı

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Edis, yılbaşı gecesi vereceği konser için 4 milyon lira istiyor.

Hadise’nin de yılbaşı ücreti 4 milyon lira.

Ajda Pekkan, yılbaşı ücretini 6 milyon lira olarak belirledi...

2024’ü Ebru Gündeş’le karşılamak isteyen bir mekânın, sanatçıya 4.5 milyon lira ödemesi gerekiyor.

Kenan Doğulu’nun yılbaşı gecesi yapacağı 3 saatlik program için talep ettiği rakam 5 milyon lira.

Sibel Can, yılbaşı gecesi sahnede olmak için 4 milyon lira istiyor.

Sanatçılar ne kadar istiyor?

◊ Sıla: 4 milyon TL

◊ Sertab Erener: 4 milyon TL

◊ Gülşen: 3.5 milyon TL

◊ Yıldız Tilbe: 3.5 milyon TL

◊ Murat Boz: 3.5 milyon TL

◊ Şevval Sam: 2.5 milyon TL

◊ Melike Şahin: 2.5 milyon TL

◊ Serdar Ortaç: 2.5 milyon TL

◊ Zeynep Bastık: 2.5 milyon TL

◊ Teoman: 2.2 milyon TL

◊ Aleyna Tilki: 2 milyon TL

◊ Defne Samyeli: 1.2 milyon TL

◊ Halil Sezai: 450 bin TL

◊ Coşkun Sabah: 300 bin TL