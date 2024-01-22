Eda Ece: Hamileliğin ilk 3 ayı tam bir eziyet oldu!

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Eda Ece önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evliliğinden 6 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Ece, “Hamileliğimin kış aylarına denk gelmesi iyi oldu. Yazın zorlanırdım. Bu arada bir giyim markası çıkardım. İnternetten satışa başladık. Kumaş dersi de aldım” dedi.

"BUĞRA ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Oyuncu, hamileliğin ilk 3 ayında çok kustuğunu söyledi: “Tam bir eziyet oldu bu durum. Kız hamileliği daha zormuş. Gupse Özay ve Aslı Enver ile konuşuyorum. Gupse’nin ‘Lohusa’ filmini izlemek istiyorum. Ama Gupse ‘İzleme sakın. Duygusalsın, ağlarsın’ dedi. Hem gülmek hem de ağlamak için izleyeceğim. Kadınlara iyi davranmak lazım bu dönemde. Eşlerinize iyi davranın. Buğra da süperdi bu arada, kendisine teşekkür ediyorum. Bebeğim de sabah 5’te başlıyor tekmelemeye, aşırı tekmeci. Neden içeride bu kadar sıkıldı anlamadım. Herkesi eğlendirdim çocuğumu eğlendiremedim.”

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Kızımı bohem yetiştirmek istiyor

İsim konusunda kararsız olduğunu söyleyen Eda Ece, “Benim ismimi de son dakika koymuşlar. Normal bir isim koymak istiyorum. Yeni isimler çok değişik. Yeğenimin sınıf listesini baktım, ‘Lili, Lala, Lolo’ gibi isimler var. Annemin adı Ayşe, en kötü onun ismini koyacağım” dedi.

Ece Ece, Şevval Sam ile görüştüğünü söyledi: “Meksika’dan yerel kıyafetler almış. Kızımı, bohem yetiştirmeye çalışıyor çocuğumu.”

6 aylık hamile olan Eda Ece, sosyal medyada takipçisinden gelen "Doğum ne zaman?" sorusuna "Doğum nisan sonu, mayıs başı arkadaşlar." diyerek cevap vermişti.

Sosyal medyada hamilelik sürecine ilişkin sık sık fotoğraf yayınlayan ünlü oyuncu karnı burnunda pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

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"Manken bu kez ben değilim. Size büyük bir sürprizim var yakında söyleyeceğim" diyerek hamilelik iddialarını doğrulan Eda Ece, ilk kez karnı burnunda poz vermiş ve kız bebeği bekledikleri de öğrenilmişti.