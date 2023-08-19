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Ebru Gündeş: Eserlerimi izinsiz kullandılar

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#Ebru Gündeş#Serdar Ortaç#Ajda Pekkan
Ebru Gündeş: Eserlerimi izinsiz kullandılar
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 08:36

KENAN Doğulu’nun başlattığı, Serdar Ortaç, Ajda Pekkan, Nükhet Duru ve Sibel Can’ın devamını getirdiği “eserlerin dijital mecralarda izinsiz şekilde kullanılmaması” mücadelesine Ebru Gündeş de katıldı.

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Sanatçı, avukatları Ergin Akçay ve Levent Polat aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Avrupa Müzik ile Bonus Müzik’e dava açtı.

Gündeş’in dilekçesindeki iddiaya göre; davalı iki şirket sanatçıya ait 28 eseri izinsiz şekilde dijital platformlarda yayınladı. Avukatları, hukuka aykırı bu eylem nedeniyle Gündeş’in haklarına telafisi imkânsız zarar verildiğini öne sürdü. Maddi ve manevi zarara uğradığını ileri süren sanatçı, izinsiz kullanımların durdurulmasını talep etti.

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#Ebru Gündeş#Serdar Ortaç#Ajda Pekkan

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