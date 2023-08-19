Ebru Gündeş: Eserlerimi izinsiz kullandılar

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Sanatçı, avukatları Ergin Akçay ve Levent Polat aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Avrupa Müzik ile Bonus Müzik’e dava açtı.

Gündeş’in dilekçesindeki iddiaya göre; davalı iki şirket sanatçıya ait 28 eseri izinsiz şekilde dijital platformlarda yayınladı. Avukatları, hukuka aykırı bu eylem nedeniyle Gündeş’in haklarına telafisi imkânsız zarar verildiğini öne sürdü. Maddi ve manevi zarara uğradığını ileri süren sanatçı, izinsiz kullanımların durdurulmasını talep etti.