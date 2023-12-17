Dünyaca ünlü modellerden Cumhuriyet kutlaması

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Dosso Dossi Fashion Show önceki akşam Antalya’da gerçekleşti. Yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımına dikkat çekmek amacıyla özel olarak hazırlanan podyumda düzenlenen defilenin baş mankeni Victoria’s Secret’in ünlü top modeli Norveçli Frida Aasen oldu.

Aasen’e aralarında Brezilya güzeli Maria Brechane ve Türkiye güzeli Nursena Say’ın da olduğu toplam 70 model eşlik etti. Ünlü mankenler, Lady Estrella by Pınar Kerimoğlu, Of White ve Modalinda markalarının 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarından oluşan kıyafetleri başarıyla sergiledi.



Defilenin finalinde ise Frida Aasen ve diğer modeller, izleyenlere sürpriz yaparak Cumhuriyet’in 100. yılına ithafen kırmızı kıyafetlerle podyuma çıktı. Defilede Romanya’nın ünlü şarkıcılarından Minelli de tek şarkılık performansı ile defileye renk kattı.



Nest Convention Center’da toplam 1400 metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen defileyi iki bin özel davetli izledi.

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Ünlü top modellerin yanı sıra podyum konseptleriyle de adından söz ettiren Dosso Dossi Fashion Show için yine özel bir tasarım hazırlandı. Podyumda, dünyanın kurak ve çölleşmiş görünümü fanuslar içinde kurtarılabilmiş bitkilerle sergilendi.

Sürdürülebilirlik kavramına vurgu yapan podyum tasarımı konuklardan tam not aldı. Frida Aasen organizasyondan çok memnun kaldığını söyledi:



“Organizasyonun özel mesaj içermesi de çok önemliydi. Çevreyle ilgili mesaj vermesi bana çok keyif verdi. Türk modacıların ürünleri çok etkileyici, gerçekten güzel ürünlerdi.”

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 40 ülkeden yaklaşık 5 bin tekstil alıcısını ağırladıklarını açıkladı: “Konuklarımızı Türk üreticilerin ürünleriyle buluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz defilede ünlü modellerimiz Türk tekstilinin katma değeri yüksek dünya standartlarındaki ürünlerini başarıyla sergilediler” dedi.