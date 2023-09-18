Doğu Demirkol’dan kafa karıştıran paylaşım! Evlilik teklifi mi?

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Komedyenin paylaşımına “She said maybe” (Belki dedi) şeklinde not düşmesi hayranları tarafından “Evlilik teklifi mi etti?” diye yorumlandı.

Aşkını itiraf etti

Sinan Akçıl, önceki gün Manisa’da düzenlenen Soma Kara Elmas Festivali’nde sahne aldı.

Konser öncesi muhabirlerle bir araya gelen ünlü şarkıcıya, Müjde Uzman’la aşk yaşadığı iddiaları soruldu. Ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını itiraf eden Akçıl, “Bizi beraber görebilirsiniz” dedi. Sevilen şarkılarını seslendiren Akçıl’a baret ve kömür hediye edildi.

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Oğlunu yalnız bırakmıyor

Demet Şener, İspanya’nın Real Madrid basketbol takımına transfer olan oğlu Ömer’i yalnız bırakmıyor. Sık sık oğlunu ziyaret eden Şener, beraber İspanya sokaklarında çekilen karelerini Instagram hesabında “Canımsın benim. Seninle böyle baş başa zaman geçirmek... Çok mutluyum” notuyla paylaştı.

Âşıklar görüntülendi

Sinem Ünsal ve Berk Cankat’ın yazın Bodrum’da katıldıkları bir dergi organizasyonunda yakınlaştıkları iddia edilmişti. Çift daha sonra İstanbul’da hayranları tarafından el ele görüntülenmişti. Daha sonra Ege’de tatil yapan ikili geçen gün ilk kez gazeteciler tarafından görüntülendi. Çiftin çekingen halleri dikkat çekti.

Akşam yürüyüşü

Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura önceki akşam Bebek’te akşam yürüyüşündeydi. Çift, “Sezon başlıyor artık. Okuduğumuz projeler var. Bakalım sezona nasıl gireriz. Projeleri değerlendirme aşamasındayız” dedi. Kaan Taşaner, sarı renge boyattığı saçıyla ilgili sorulara cevap vermedi. (Sayit DURMAZ)

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