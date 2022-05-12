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Dosso Dossi Fashion Show, Doğubayazıt ve Kapadokya’nın ardından bu kez Diyarbakır’da moda rüzgarı estirdi.

Diyarbakır’ın tarihi ve turistik bölgeleri arasında yer alan On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu’nda gerçekleştirilen çekimlerde ünlü mankenler görev aldı.

Aralarında Tülin Şahin, Demet Şener, Zeynep Sever Demirel, Buse İskenderoğlu, Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan, Şira Sahilli, Deren Talu, Derin Talu ve Madelein Sarıkabadayı’nın da olduğu 25 manken, koreograf Yasin Soy eşliğinde gerçekleştirilen çekimlerde kamera karşısına geçti. Çekimlerin finalinde mankenler ellerindeki beyaz güvercinleri uçurdular.

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İlk defa geliyorum

Defilede görev alan Demet Şener, “Diyarbakır’a ilk defa geliyorum ve geldiğim için çok mutluyum. Böyle bir projenin içinde bulunmaktan gurur duyu-yorum. Ne kadar insana ulaşırsak Türkiye’nin, ülkemizin güzelliklerini ne kadar çok insana gösterirsek bizler o kadar mutlu oluruz” dedi.

Her seferinde aynı sıcaklık

Defilede görev alan mankenler arasında bulunan Tülin Şahin daha önce birkaç kez Diyarbakır’a geldiğini söyledi: “Her seferinde aynı sıcaklık ve güzellikle karşılaştık. O yüzden tekrar çok teşekkür ediyorum herkese. Burada olmak çok güzel.”

Derin Talu