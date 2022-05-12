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Diyarbakır’da moda rüzgarı

#Diyarbakır#Dosso Dossi Fashion Show#Demet Şener
Diyarbakır’da moda rüzgarı

Moda etkinliği Dosso Dossi Fashion Show’un dijital platformda yayınlanacak yeni defilesinin çekimleri Diyarbakır’da yapıldı. Şehrin tarihi ve turistik yerlerinde gerçekleşen çekimlerde 25 ünlü model yer aldı.

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Dosso Dossi Fashion Show, Doğubayazıt ve Kapadokya’nın ardından bu kez Diyarbakır’da moda rüzgarı estirdi.

Diyarbakır’ın tarihi ve turistik bölgeleri arasında yer alan On Gözlü Köprü, Cemil Paşa Konağı ve Keçi Burcu’nda gerçekleştirilen çekimlerde ünlü mankenler görev aldı.

Diyarbakır’da moda rüzgarı

Aralarında Tülin Şahin, Demet Şener, Zeynep Sever Demirel, Buse İskenderoğlu, Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan, Şira Sahilli, Deren Talu, Derin Talu ve Madelein Sarıkabadayı’nın da olduğu 25 manken, koreograf Yasin Soy eşliğinde gerçekleştirilen çekimlerde kamera karşısına geçti. Çekimlerin finalinde mankenler ellerindeki beyaz güvercinleri uçurdular.

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Diyarbakır’da moda rüzgarı

İlk defa geliyorum

Defilede görev alan Demet Şener, “Diyarbakır’a ilk defa geliyorum ve geldiğim için çok mutluyum. Böyle bir projenin içinde bulunmaktan gurur duyu-yorum. Ne kadar insana ulaşırsak Türkiye’nin, ülkemizin güzelliklerini ne kadar çok insana gösterirsek bizler o kadar mutlu oluruz” dedi.

Diyarbakır’da moda rüzgarı

Her seferinde aynı sıcaklık

Defilede görev alan mankenler arasında bulunan Tülin Şahin daha önce birkaç kez Diyarbakır’a geldiğini söyledi: “Her seferinde aynı sıcaklık ve güzellikle karşılaştık. O yüzden tekrar çok teşekkür ediyorum herkese. Burada olmak çok güzel.”

Diyarbakır’da moda rüzgarı


Derin Talu 

 

 

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#Diyarbakır#Dosso Dossi Fashion Show#Demet Şener

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