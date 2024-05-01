Derya Alabora kimdir, nereli, kaç yaşında? Derya Alabora dizileri ve filmleri

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Derya Alabora,19 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Sanatçı, tiyatro alanında önemli roller üstlenmiş ve sinema sektöründe de birçok başarılı projede yer almıştır.

Derya Alabora, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sinema-TV bölümünde eğitim görmüştür. Tiyatro kariyerine 1977 yılında Dormen Tiyatrosu'nda başlamış ve birçok tiyatro oyununda rol almıştır. Pek çok farklı tiyatroda da önemli roller üstlenmiştir.

Sinema dünyasında da aktif olan Alabora, Türk sinemasının önde gelen yönetmenleriyle çalışmış ve birçok önemli filmde rol almıştır. "Bir Kırık Bebek" filmi, sinemaya girişini sağlamıştır.

Derya Alabora'nın sinemada en çok ödül aldığı ve en çok bilinen rolü, Zeki Demirkubuz'un Türk sinemasının en iyi filmlerinden biri sayılan Masumiyet'teki Uğur'dur. Oyuncu bu rolüyle, Antalya Altın Portakal Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali ve SİYAD En İyi Kadın Oyuncu ödüllerinin de aralarında bulunduğu pek çok ödül almıştır. Bu filmdeki rol arkadaşları, yine aynı filmdeki performanslarıyla çeşitli ödüller almış olan Haluk Bilginer ve ilk sinema filminde oynamış olan Güven Kıraç'tır.

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Uzun metrajlı filmlerinin yanı sıra, Şaşıfelek Çıkmazı dizisinde de birlikte çalıştığı yönetmen Çağan Irmak'ın Bana Old and Wise'ı Çal adlı kısa filminde, Erkan Can'la başrolleri paylaştı.

Barış Pirhasan'ın 2007 yapımı filmi Adem'in Trenleri (2007) filminde, Adem'in annesi Şükran'ı canlandıran oyuncu, 2008 yılında ise, Pandora'nın Kutusu filminde yer aldı.

Ayrıca Türk-Alman ortak yapımı “Die Fremde” (Ayrılık) filmiyle Hollywood'da dikkatleri üzerine çekmiştir.

Alabora, 2014 yılında Deliha filminde rol almıştır.

Alabora, 2018 yılında devam filmi olan Deliha 2'de rol almıştır.

1983'ten bu yana Uğur Yücel'le evli olan Alabora'nın 1985 doğumlu Can isminde bir oğlu vardır