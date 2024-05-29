Deniz Akkaya'nın kızı devlet korumasında

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DENİZ Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö. ile yaşadığı tartışmayı sosyal medya hesaplarından ifşa etti. Akkaya, Twitter (X) hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla kızı A.Ö.’nün kendisinden sakladığı telefonuna el koyduğunu ve bunun ardından kızının fiziken kendisine saldırdığını iddia etti.



Ünlü isim, yanlış bir baba seçimiyle hamile kaldığını ve bundan sonra hayatının kabusa döndüğünü söyledi. Akkaya, yayınladığı videolarda kızının kendisine fiziken saldırdığını açıkladı:



“Beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıktı. Hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim.”

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Deniz Akkaya, son gelişmeleri ise şu sözlerle duyurdu: “Kızım dün geceden beri devletin güvenli ve sıcak kollarında. Son görüşmede pişman ve suçlamasını çekmek istiyor kızım. Hayatın gerçekleri ile karşılaşmanın verdiği şoke ve pişmanlığı yaşadı.”Deniz Akkaya’nın sırasıyla yayınladığı videolarda şu açıklamaları dikkat çekti:“Kızım korkunç bir adamdan. Kötülükte sınır tanımayan eski bir medya patronudur. Ben bu çocuğu ilmek ilmek işlerken sıfır maddi yardım yaptı. Türlü bahanelerle kızının nafakasını ödemedi. Babanın eksiğini kapatmak benim görevim değil. Sürekli kızımın bitmeyen derdiyle uğraşmaktan iş yapamıyorum. Haberim olmadan bir arkadaşıyla bilet almış, Belçika’ya gidecekmiş. Konu babasıyla mesajlaşması dışında bir şey. Telefonunu vermeyince polise ‘Annem beni dövdü’ dedi. Bazen kötülük doğuştan gelir, genetiktir ama bana bunu kimse yapamaz.”Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ünlü ismin yaptığı açıklamaların ardından harekete geçerek A.Ö.’yü koruma altına aldı. Görevlendirilen ekibin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmasının ardından, 16 yaşındaki kız çocuğuna gerekli psikolojik desteğin verilmeye başladığı da öğrenildi. Akkaya ise kızını kendisi Çocuk Esirgeme Kurumu’na verdiğine dair bir beyanda bulundu: “Evet, kendi rızamla ben gönderdim Çocuk Esirgeme’ye. Burnu sürtsün diye.”

OLAYLI İLİŞKİ YAŞADILAR

Deniz Akkaya, Efe Önbilgin’le 2008 yılında aşk yaşamaya başladı. Çift bir ayrılıp barıştıkları ilişkiyi sonlandırdıktan bir süre sonra Akkaya, kızına 4 aylık hamile olduğunu açıkladı. Ünlü isim, 2009 yılında ise kızını kucağına aldı. Efe Önbilgin, kızının annesiyle birlikte bikinili fotoğraflarının çekilip yayılması ve bundan ticari gelir elde edilmesi gerekçesiyle Akkaya’ya dava açtı ancak kaybetti. İkili birçok kez karışılıklı nafaka ve velayet davaları açtı. Efe Önbilgin ise Londra’da yaşamını sürdürüyor.

SAVAŞ ÖZBEY: KEŞKE ARACI OLACAK BİRİLERİ OLSAYDI

Bir annenin evladı için endişelenmesinden daha doğal bir şey olamaz. Hele ki alıp başını yurtdışına gitmesi falan söz konusuysa. Ama sağlıklı bir anne-kız ilişkisinde bunlar başka türlü çözülebilir diye düşünüyorum. Sonuçta çocuk henüz ergen sayılabilecek yaşta. Annenin de çocuğun da sorunları olabilir. Keşke arayı bulabilecek başka mekanizmalar, mesela bir danışman ya da en azından falanca teyze filanca abla gibi aracılar olsa. Deniz Akkaya keşke bunu sosyal medyada, hem de altı tane video çekip yayınlamasaymış. Bir çocuğu büyütmenin zorluklarını anlayabiliyorum. Evet, Deniz Akkaya’nın sabrı taşmış olabilir. Ama Deniz’in yaptığı bu hamle sorunun çözümüne katkısı olacağını zannetmiyorum. Tam aksine daha çetrefil bir duruma sokar.

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ORKUN ÜN: RUH HALİ HİÇ İYİ DEĞİL

Artık iş magazinden çıktı. İş artık alay konusu falan da değil. Çünkü belli ki Deniz Akkaya’nın yaşadıklarından dolayı ruh hali hiç iyi değil. Kızıyla yaşadığı tartışmayı sosyal medyadan anlattı Akkaya. Kızının kendisini balkona kilitlediğini, polisleri aradığını ancak kızının kapıyı onlara bile açmadığını söyledi. Ve günün sonunda “Kızımı kendi isteğimle Çocuk Esirgeme’ye gönderdim” dedi. Burada hata bana göre her şeyin ortaya dökülmesi. Bir annenin kızı hakkında böyle açıklamalar yapması. Onu açık açık suçlaması. Hiç gerek yoktu. Bunlar silinmeyecek, unutulmayacak, en kötüsü de o kızın aklından hiç çıkmayacak. Atom bombası düştü artık Deniz Akkaya ile kızı arasına...