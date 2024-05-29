Deniz Akkaya'nın kızı devlet korumasında

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DENİZ Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı A.Ö. ile yaşadığı tartışmayı sosyal medya hesaplarından ifşa etti. Akkaya, Twitter (X) hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla kızı A.Ö.’nün kendisinden sakladığı telefonuna el koyduğunu ve bunun ardından kızının fiziken kendisine saldırdığını iddia etti.
Ünlü isim, yanlış bir baba seçimiyle hamile kaldığını ve bundan sonra hayatının kabusa döndüğünü söyledi. Akkaya, yayınladığı videolarda kızının kendisine fiziken saldırdığını açıkladı:
“Beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıktı. Hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim.”
OLAYLI İLİŞKİ YAŞADILAR
Deniz Akkaya, Efe Önbilgin’le 2008 yılında aşk yaşamaya başladı. Çift bir ayrılıp barıştıkları ilişkiyi sonlandırdıktan bir süre sonra Akkaya, kızına 4 aylık hamile olduğunu açıkladı. Ünlü isim, 2009 yılında ise kızını kucağına aldı. Efe Önbilgin, kızının annesiyle birlikte bikinili fotoğraflarının çekilip yayılması ve bundan ticari gelir elde edilmesi gerekçesiyle Akkaya’ya dava açtı ancak kaybetti. İkili birçok kez karışılıklı nafaka ve velayet davaları açtı. Efe Önbilgin ise Londra’da yaşamını sürdürüyor.
SAVAŞ ÖZBEY: KEŞKE ARACI OLACAK BİRİLERİ OLSAYDI
Bir annenin evladı için endişelenmesinden daha doğal bir şey olamaz. Hele ki alıp başını yurtdışına gitmesi falan söz konusuysa. Ama sağlıklı bir anne-kız ilişkisinde bunlar başka türlü çözülebilir diye düşünüyorum. Sonuçta çocuk henüz ergen sayılabilecek yaşta. Annenin de çocuğun da sorunları olabilir. Keşke arayı bulabilecek başka mekanizmalar, mesela bir danışman ya da en azından falanca teyze filanca abla gibi aracılar olsa. Deniz Akkaya keşke bunu sosyal medyada, hem de altı tane video çekip yayınlamasaymış. Bir çocuğu büyütmenin zorluklarını anlayabiliyorum. Evet, Deniz Akkaya’nın sabrı taşmış olabilir. Ama Deniz’in yaptığı bu hamle sorunun çözümüne katkısı olacağını zannetmiyorum. Tam aksine daha çetrefil bir duruma sokar.
ORKUN ÜN: RUH HALİ HİÇ İYİ DEĞİL
Artık iş magazinden çıktı. İş artık alay konusu falan da değil. Çünkü belli ki Deniz Akkaya’nın yaşadıklarından dolayı ruh hali hiç iyi değil. Kızıyla yaşadığı tartışmayı sosyal medyadan anlattı Akkaya. Kızının kendisini balkona kilitlediğini, polisleri aradığını ancak kızının kapıyı onlara bile açmadığını söyledi. Ve günün sonunda “Kızımı kendi isteğimle Çocuk Esirgeme’ye gönderdim” dedi. Burada hata bana göre her şeyin ortaya dökülmesi. Bir annenin kızı hakkında böyle açıklamalar yapması. Onu açık açık suçlaması. Hiç gerek yoktu. Bunlar silinmeyecek, unutulmayacak, en kötüsü de o kızın aklından hiç çıkmayacak. Atom bombası düştü artık Deniz Akkaya ile kızı arasına...