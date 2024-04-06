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Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın nafaka savaşı

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#Demet Şener#İbrahim Kutluay#Ömer Kutluay
Demet Şener ile İbrahim Kutluayın nafaka savaşı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 07:33

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, ekonomik durumunun kötüye gittiğini iddia ederek oğlu Ömer için ödediği 59 bin liralık nafakanın kaldırılması için eski eşi Demet Şener’e dava açtı. Basketbol oynayan Ömer’in Real Madrid’e transfer olduğunu belirten Kutluay, oğlunun artık kendi hayatını idame ettirebileceğini ileri sürdü.

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ESKİ basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Mahkeme İbrahim Kutluay’ın çocuklarına 30 bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmetmişti. İbrahim Kutluay’ın iki çocuğuna ödediği nafaka, günümüzde 59 bin 442 lira 5’er kuruştan toplam 118 bin 885 lirayı buluyordu.

Babası gibi basketbolcu olan Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer oldu. Kulüp, Ömer Kutluay’a burs vererek, eğitim ve konaklama masraflarını karşıladı. İbrahim Kutluay’ın avukatı Salim Baki, “Ömer’in transfer olduğu kulüp tarafından tüm masrafları karşılanmaktadır. Ayrıca aktif iş hayatı olduğu için kendi hayatını idame ettirecek olanaklara sahiptir. Müvekkilim, tüm sağlık harcamalarını da karşılamaktadır. Çocuğun artık kendi gelirinin de bulunduğu göz önüne alınırsa, annesinin müvekkilden alacağı bir nafakaya ihtiyacı kalmamıştır” dedi.

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Demet Şener ile İbrahim Kutluayın nafaka savaşı

İbrahim Kutluay’ın basketbolcu oğlu Ömer, Real Madrid forması giyiyor.

DEMET’İN DURUMU DAHA İYİ

İbrahim Kutluay’ın aktif basketbol hayatına devam etmediği için düzenli bir gelirinin olmadığını dilekçesinde anlatan avukat “Müvekkilim kirada oturmaktadır. Müvekkilin evlilik birliği içerisindeki süreç ile boşanma sonrası süreç çok değişmiş, müvekkilin aktif basketbol hayatı olmadığı gibi herhangi bir mesleği de bulunmamaktadır. Müvekkilin ödemesi gereken nafaka miktarı mevcut geliri olan aylık 50 bin lirayı hayli aşmaktadır. Aktif şekilde oyunculuk ve modellik yapan Demet Şener’in ekonomik durumu oldukça iyidir. Şener’in mali gücü müvekkilden fazladır. Müvekkilin içinde bulunduğu ekonomik zorluk, Şener’in de mali gücü göz önünde bulundurulduğunda, müvekkilin eski eşine çocukları için nafaka ödemesi hukuka aykırıdır. Bu nedenle Ömer Kutluay’a ödenen 59 bin 442 lira 5 kuruşluk nafakanın kaldırılmasını, aksi takdirde nafakanın azaltılmasını talep ediyoruz” dedi.

ÇOCUK KULÜPTEN PARA ALMIYOR

Demet Şener ise davanın reddini istedi. Şener’in avukatı Esra Ceren Üçerler, “İbrahim Kutluay’ın aylık gelirinin 50 bin lira olduğu asılsızdır. Aksine birçok gayrimenkulu olan İbrahim Kutluay’ın bunlardan geliri dahi aylık 400-500 bin lira arasındadır. Ömer Kutluay’ın Real Madrid ile imzalı bir sözleşmesi yoktur, bu kulüpten para almamaktadır. Böylesi bir durumda babasının bu desteği esirgemesi kabul edilebilir değildir” dedi.

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#Demet Şener#İbrahim Kutluay#Ömer Kutluay

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