Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın nafaka savaşı

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ESKİ basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Mahkeme İbrahim Kutluay’ın çocuklarına 30 bin lira iştirak nafakası ödemesine hükmetmişti. İbrahim Kutluay’ın iki çocuğuna ödediği nafaka, günümüzde 59 bin 442 lira 5’er kuruştan toplam 118 bin 885 lirayı buluyordu.



Babası gibi basketbolcu olan Ömer Kutluay, Real Madrid’e transfer oldu. Kulüp, Ömer Kutluay’a burs vererek, eğitim ve konaklama masraflarını karşıladı. İbrahim Kutluay’ın avukatı Salim Baki, “Ömer’in transfer olduğu kulüp tarafından tüm masrafları karşılanmaktadır. Ayrıca aktif iş hayatı olduğu için kendi hayatını idame ettirecek olanaklara sahiptir. Müvekkilim, tüm sağlık harcamalarını da karşılamaktadır. Çocuğun artık kendi gelirinin de bulunduğu göz önüne alınırsa, annesinin müvekkilden alacağı bir nafakaya ihtiyacı kalmamıştır” dedi.

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