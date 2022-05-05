Defne Yalnız: Şöhretim kıskanıldı

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1973-2003 yılları arasında, 30 sene “Kaynanalar” dizisiyle televizyon ekranında olan oyuncu, “Devlet televizyonunun ilk kadın şöhreti benim” diyerek, şöhreti nedeniyle nasıl cezalandırıldığını anlattı:

“Tekin Akmansoy ile 1976’da, İzmir Fuarı’nda sahneye çıktım. Kontratımda yazılı; başka iş yapacaksam izin almalıyım. Ben o dilekçeyi verdim ama hayatımın hatasını yaptım. Cevabını almadan sahneye çıktım. ‘İşi derhal bırakın, geri dönün’ diye bir yazı geldi kulise. E, nasıl döneyim? Fuardan bir aylık parayı almışım, o benim bir senelik tiyatro maaşım. Ne savunma istediler ne herhangi bir soruşturma açtılar. Bir hafta sonra ise beni görevden aldılar. Nedeni çok basit. Hürriyet gazetesinde iki günde bir, birinci sayfada mutlaka haberim çıkardı. Şöhretin kıskanma olduğunu ve cezalandırma yöntemi olduğunu düşünüyorum. 1975’te eşimi kaybetmişim. Tek başıma dul bir kadın olarak ayakta durmaya çalışıyorum. Mesleğim bu benim ve iyi, disiplinli bir oyuncuyum. Sen birden beş parasız bu insanı sokağa at! Birçok oyuncu, şöhret olduğum için devlet tiyatrosundan istifa ettimi zanneder. Öyle değildir beni Cüneyt Gökçer tiyatrodan atmıştır.”

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Meslektaşı Ayten Gökçer ile evli olan Cüneyt Gökçer, 2009 yılında hayatını kaybetti.