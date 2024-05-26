CZN Burak isyan etti: Beni neden bu kadar üzüyorlar!

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Instagram sayfasında 54 milyon takipçisi bulunan Özdemir, ‘en iyi influencer işadamı’ ödülüne layık görüldü. Önceki gün yapılan törende genç işletmeciye ödülünü dünyaca ünlü model ve oyuncu Victoria Silvstedt takdim etti.



FESTİVAL DAVET ETTİ BİLETİMİ KENDİM ALDIM



Tören öncesi Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında yürüyen ve dünya basınına poz veren Burak Özdemir, o anları Instagram’da da paylaştı.

Ancak paylaşımına gelen alaycı yorumlar, Özdemir’i üzdü. Etkinliğe marka iş birliğiyle değil, festivalin daveti üzerine katıldığını dile getiren Burak Özdemir yapılan yorumlara sitem etti:

“Ben Cannes’a davet üzerine geldim ve burada ödül aldım. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, şu anda Türkiye’nin en yüksek takipçili sosyal medya hesabı bana ait. Kimseye yanlış yapmıyorum, terbiyesizlik yapmıyorum. Hiçbir şekilde bir firmanın, bir markanın sponsorluğu söz konusu değil. Festival tarafından davet geldi, kabul ettim. Buraya gelirken biletimi de kendim aldım. Kırmızı halıda yürüdüm, ödül aldım, film izledim. 28 yaşındayım ve kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Normalde her etkinliği kabul etmiyorum ama buraya gelmek istedim, hoşuma gitti. Beni bu kadar üzmelerine gerek var mı?”

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