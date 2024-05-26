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CZN Burak isyan etti: Beni neden bu kadar üzüyorlar!

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#Czn Burak#Burak Özdemir#77. Cannes Film Festivali
CZN Burak isyan etti: Beni neden bu kadar üzüyorlar
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 10:49

CZN Burak adıyla tanınan işletmeci ve şef Burak Özdemir, 77. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen WIBA Awards’ta (World Influencers and Bloggers Awards/Dünya Influencer’lar ve Blogger’lar Ödülleri) ödül aldı.

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Instagram sayfasında 54 milyon takipçisi bulunan Özdemir, ‘en iyi influencer işadamı’ ödülüne layık görüldü. Önceki gün yapılan törende genç işletmeciye ödülünü dünyaca ünlü model ve oyuncu Victoria Silvstedt takdim etti.

FESTİVAL DAVET ETTİ BİLETİMİ KENDİM ALDIM

Tören öncesi Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısında yürüyen ve dünya basınına poz veren Burak Özdemir, o anları Instagram’da da paylaştı.

CZN Burak isyan etti: Beni neden bu kadar üzüyorlar

Ancak paylaşımına gelen alaycı yorumlar, Özdemir’i üzdü. Etkinliğe marka iş birliğiyle değil, festivalin daveti üzerine katıldığını dile getiren Burak Özdemir yapılan yorumlara sitem etti:

“Ben Cannes’a davet üzerine geldim ve burada ödül aldım. Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz, şu anda Türkiye’nin en yüksek takipçili sosyal medya hesabı bana ait. Kimseye yanlış yapmıyorum, terbiyesizlik yapmıyorum. Hiçbir şekilde bir firmanın, bir markanın sponsorluğu söz konusu değil. Festival tarafından davet geldi, kabul ettim. Buraya gelirken biletimi de kendim aldım. Kırmızı halıda yürüdüm, ödül aldım, film izledim. 28 yaşındayım ve kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Normalde her etkinliği kabul etmiyorum ama buraya gelmek istedim, hoşuma gitti. Beni bu kadar üzmelerine gerek var mı?”

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CZN Burak isyan etti: Beni neden bu kadar üzüyorlar

 

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#Czn Burak#Burak Özdemir#77. Cannes Film Festivali

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