Çok özel konuk: Ashley Judd deprem bölgesinde

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HOLLYWOOD yıldızı Ashley Judd, 6 Şubat’taki büyük depremlerden etkilenenlere destek olmak için Türkiye’ye geldi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İyi Niyet Elçisi olan Ashley Judd, ilk olarak Hatay’ı ziyaret etti. Hatay’ın ardından depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a giden ünlü oyuncu, depremzedelerle yakından ilgilendi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsü’nde oluşturulan çadır kenti ziyaret eden Judd, zor durumda olan kadın ve kız çocukları görmek için bölgede bulunduğunu söyledi.