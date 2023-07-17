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Çok özel konuk: Ashley Judd deprem bölgesinde

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#Ashley Judd#6 İubat Depremleri #Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İyi Niyet Elçisi
Çok özel konuk: Ashley Judd deprem bölgesinde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:42

Dünyaca ünlü oyuncu Ashley Judd, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay ile depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ı ziyaret etti. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İyi Niyet Elçisi olan Judd, depremzede kadınlarla yakından ilgilendi.

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HOLLYWOOD yıldızı Ashley Judd, 6 Şubat’taki büyük depremlerden etkilenenlere destek olmak için Türkiye’ye geldi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İyi Niyet Elçisi olan Ashley Judd, ilk olarak Hatay’ı ziyaret etti. Hatay’ın ardından depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a giden ünlü oyuncu, depremzedelerle yakından ilgilendi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsü’nde oluşturulan çadır kenti ziyaret eden Judd, zor durumda olan kadın ve kız çocukları görmek için bölgede bulunduğunu söyledi.

Çok özel konuk: Ashley Judd deprem bölgesinde


Bizzat görmek istedim

Ashley Judd, şunları kaydetti: “Bu deprem, 11 ilde milyonlarca insanı etkiledi. Burada oldukça zayıf ve hassas durumda olan kadın ve kız çocuklarını ben bizzat görmek istedim. Böyle bir zamanda kadınların temel ihtiyaçlarının yanı sıra cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili ihtiyaçlarını görmek istedim. UNFPA bu bağlamda kadınlara destek olan bir fon. O yüzden onların yanında olduğumu, aile planlaması ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konusunda onlara destek olduğumu ben de şahsen belirtmek istedim.” Judd, UNFPA olarak yardıma ihtiyacı olan herkese el uzattıklarını aktardı.

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#Ashley Judd#6 İubat Depremleri#Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İyi Niyet Elçisi

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