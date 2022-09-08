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Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor?

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#Emre Altuğ#Uzay Altuğ#Kuzey Altuğ
Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 12:23

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ geçmişi yad etti. Gençlik yıllarına ait bir karesini paylaşan Altuğ'un fotoğrafına ilgi büyük oldu.

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Emre Altuğ sosyal medya hesabından lise yıllarına ait bir fotoğrafını "Yaş 17 tbt'si... Bir de bu şarkım geldi aklıma, ne sevmiştim yaptığımda onunda bir 18 senesi var herhalde 'Ayrılık Majör'...Çok mu değişmişim bana mı öyle geliyor?" notuyla paylaştı.

Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bazı takipçileri Altuğ'a 'Değişiminiz tartışılır ama oğlunuz Uzay sizin kopyanız’ yorumunda bulundular.

 

Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor

ÖYLE ÇOK DEĞİŞTİLER Kİ...

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Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... İşte dün tanınmayan, bugün ise ünlü olan o isimler ve şaşırtan değişimleri...

HAKAN URAL

Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor


Yıllar önce yanı başında annesi ile objektiflere poz veren bu küçük çocuk Hakan Ural. Ural, 2016 yılında kaybettiği annesi Ceyhan Cem ile fotoğrafını "Rahmetli anacığım" notu ile paylaştı.

BUSE VAROL

Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor


Bu kıvır kıvır saçlı, boncuk mavisi gözlü kız çocuğu büyüdü, adını Miss Turkey yarışması ile duyurdu. Dereceye giremese de dikkatleri üzerine çekti ve aldığı dizi teklifi onu Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline getirdi. Sonra da ünlü bir aileye gelin gitti... Fotoğrafın sahibi Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol. Varol, yıllar önceki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

RIZA KOCAOĞLU

Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor


Rol aldığı diziler ve özel hayatı ile sık sık adından söz ettiren oyuncu Rıza Kocaoğlu da çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Kocaoğlu fotoğrafın altına "Çok yollar, çok yerler geçtim, sevdalara düştüm, kavgalar ettim, acılar, pişmanlıklar, mutluluklar... Sanırım değişmeyen tek şey umudum ve merakım oldu hayata karşı, hayat sana teşekkür ederim." notunu düştü.

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CİHANGİR CEYHAN

Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor

Yanında babası ile kendisini bekleyen hayattan bihaber bu küçük çocuk doğduğu, büyüdüğü yer olan Adana'da küçük bir bütçe ile çekilen internet dizisi 'Sıfır 1' dizisinde canlandırdığı Cio karakteri ile şöhret olan oyuncu Cihangir Ceyhan! 33 yaşındaki oyuncu yıllar öncesine ait kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

YASEMİN ALLEN

Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor


Kafasında şapkası, eline sıkı sıkı tuttuğu kırmızı oyuncak arabası ile etrafında olup bitenden habersiz objektife poz veren bu kız çocuğu Yasemin Allen.

MEHMET YALÇINKAYA

Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor


Uzun zaman önce, takvimler henüz 80'li yılları gösterirken, yanındaki minik kuzuya sarılıp poz veren bu çocuk Masterchef yarışmasının jürisinde yer alan Şef Mehmet Yalçınkaya. Ünlü şef, 1980'lerde çekilen bu pozunu "Hayvan sevgimiz" notuyla paylaştı.

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MEHMET ALİ NUROĞLU

Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor

Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç saat olmuş... Anne ve babasının kucağında bu hatıra fotoğrafı çekilmiş...
Fotoğrafın sahibi 'Çemberimde Gül Oya' dizisi ile şöhret olan oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu. Nuroğlu, fotoğrafı '42' notu ile paylaştı. Baba Mehmet Ata Nuroğlu altına "1979 Kasımpaşa Askeri Hastanesi, bir gün sonra Ağrı Patnos'a dönüşüm" notunu düştü.

İBRAHİM BÜYÜKAK

Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor


Sünnet kıyafetini giymiş, hatıra pozu çektiren bu genç adam İbrahim Büyükak. Ünlü oyuncu 29 yıl önce çekilen fotoğrafını "Sünnet çocuğu musun, star mısın be arkadaş... 1991..." notu ile paylaştı.

HAKAN AYSEV

Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor


Arkadaşları ile sahneye çıkmış, gösteri yapan bu küçük adam Hakan Aysev... Ünlü tenor yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sarar İlkokulu, Ankara! İlk sahne deneyimi: Pamuk Prenses ve 7 Cüceler... En sağdaki cüce bendeniz!" notu ile Instagram'da paylaştı.

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BELEMİR TEMİZSOY

Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor


'Cennet Mahallesi' dizisinin en küçük üyesi Ayşe'yi hatırladınız mı?

Karaktere hayat veren Belemir Temizsoy, dizinin başladığı 2004 yılında henüz 8 yaşındaydı... Aradan 17 yıl geçti ve Belemir genç kız oldu!

GÜNEL

Çok mu değişmişim, bana mı öyle geliyor


13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısı ile hayatımıza giren Azeri kızı Günel'i hatırladınız mı?

Günel şimdilerde 34 yaşında genç bir kadın. O küçük Azeri kızı 21 yılda öyle bir değişti ki, eski halini görenler aynı kişi olduğuna inanamıyor... Daha önce estetik yaptıran Günel, şimdi de uzun kahverengi saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı. Günel yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Günel'in 'Hiç kimseye fikir sormadım. İstedim ve yaptım... Bir süre böyle sevin beni' notuyla paylaştığı fotoğraf takipçilerinden beğeni aldı. 

 

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#Emre Altuğ#Uzay Altuğ#Kuzey Altuğ

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