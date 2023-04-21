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Çocukken bayram harçlıklarımı biriktirirdim!

Güncelleme Tarihi:

#Teoman#Cengiz Coşkun#Bahar Öztan
Çocukken bayram harçlıklarımı biriktirirdim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 14:19

Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraf kutladılar.

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BAHAR ÖZTAN

Bu zor zamanlarda çok büyük acılar yaşayan halkımıza bayram; sevgi, sabır, güç, dayanışma ve umut olsun. Ahlaka, adalete, bilime inanarak ülkemize, milletimize; huzur, sağlık, mutluluk ve hoşgörü gelmesini dilerim. Bayramınız kutlu olsun.

Çocukken bayram harçlıklarımı biriktirirdim

TEOMAN

Pazar günleri, Sahaflar’ın orda, Beyazıt’ta sokak pazarları kuruluyor, oralarda sinema makinelerini seyredip, para biriktiriyorum; bayram harçlıklarımı, amcalarımın verdiği harçlıkları. Sonunda annemle gidiyoruz Beyazıt’a, küçücük, çok hafif, kırmızı, gri plastik bir sinema makinem var artık. Süper 8. Eve zor varıyorum, hemen tornavidayla aletin içini açıp dişlilere yağları sürüyorum. “Şarlo” filmini takıyorum, o da ne! Makinem çalışmıyor. Daha doğrusu çalışıyor da, iki saniye çalışıp bir dakika tutukluk yapıyor. Ölmek istiyorum! Ne yapsam olmuyor.

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Diğer hafta makineyi geri götürüyoruz, adam içini açıyor, “Buna yağ mı koydunuz?” diyor. Meğer bütün dişlileri plastikmiş̧, mahvetmişim makineyi yağ̆ koyarak. Kalbim parçalanıyor, vıcık vıcık yağ̆ var. Adam bir bezle ince ince siliyor yağları. Evde takılıyor hâlâ makinem. Hiçbir ise yaramıyor. Sürekli yağlarını siliyorum dişlilerin, hâlâ parlak parlak her yeri makinenin, arınmıyor yağ bir türlü. Şarlo gözüküyor ama iki saniye hareket edip duruyor. Mutsuzluktan öleceğim! Tekrar bir para biriktirme olayına giriyorum, önümde uzun bir zaman var sinema makinesine sahip olabilmem için.

Çocukken bayram harçlıklarımı biriktirirdim

DEMET AKBAĞ

Bu bayram içimiz buruk, kaybımız büyük. Şubat ayında yaşanan felaketin acısı hâlâ taze. Umutların yeşereceği nice bayramlara...

Çocukken bayram harçlıklarımı biriktirirdim

ÇETİN ALTAY

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Herkese sağlıklı mutlu huzurlu bir bayram dileriz. Hayırlı bayramlar.

Çocukken bayram harçlıklarımı biriktirirdim

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Herkese sevdikleriyle, mutlu sağlıklı nice bayramlar…

Çocukken bayram harçlıklarımı biriktirirdim

CENGİZ COŞKUN

Hepinize huzur, sağlık ve bereket dolu nice bayramlar dilerim. Bayramınız mübarek olsun....

Çocukken bayram harçlıklarımı biriktirirdim

SEDEF AVCI

İyi bayramlar tüm sevdiklerinizle huzur içinde...

Çocukken bayram harçlıklarımı biriktirirdim

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#Teoman#Cengiz Coşkun#Bahar Öztan

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