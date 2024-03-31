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Ünlü çift ilk kez el ele!

Güncelleme Tarihi:

#Çiğdem Batur#Gökhan Keser#İngiltere
Ünlü çift ilk kez el ele
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 10:44

Çiğdem Batur önceki gece sevgilisi Gökhan Keser ile ilk kez görüntülendi.

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Kuruçeşme’deki Boop adlı mekândan birlikte çıkan çift, aşk sorularına cevap vermedi.

Batur, yurtdışındaki yaşamı hakkında şunları söyledi: “Londra’da bir oyunculuk akademim ve halkla ilişkiler şirketim var. Londra’da olmak benim için biraz da huzur. Müzikallere, müzelere gidiyorum şehri de geziyorum ama Türkiye’yi oradayken çok özlüyorum. Sosyal çevre ve ailenin olduğu yer bence önemli. Ben sosyal çevrem ve aileme düşkün birisiyim. Buraya da gelip deşarj oluyorum. 1-2 ay daha da buradayım şimdilik.”

Ünlü çift ilk kez el ele

Çiğdem Batur, Londra’ya Türkiye’den çok fazla oyuncunun geldiğini belirtti: “Herkes bir B planı olarak İngiltere’yi düşünüyor. Ben de Türkiye’de yatırım yapıyorum aslında. Düzceliyim ve ailem orada. Bir sürü bağ, bahçemiz var. Meyve ve sebze yetiştiriyoruz.”

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Ünlü çift ilk kez el ele

 

 

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#Çiğdem Batur#Gökhan Keser#İngiltere

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