Can Gürzap hayatını kaybetti...

79 yaşındaki sanatçı bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Sanatçı daha önce aort anevrizması geçirmişti.

SANATÇI DOSTLARI YASTA!

Acı haberi öğrenen yakın arkadaşı Nilgün Belgün duygularını bu sözlerle dile getirdi:

Çok üzgünüm. Şok oldum. Ne zaman oldu, nasıl oldu. Ben Can ile 10 yıla yakın tiyatro oynadım. O kadar uzun yıllar aynı sahneyi paylaştım ki, daha geçen gün kızıma sormuş "kraliçe ne yapıyor" diye. O zaman bir şeyi yoktu, ne oldu adama birden böyle. Telefonda konuştuk. 'İyiyim. İlla görüşelim' dedi. Bir türlü vakit bulamadım Allah kahretsin! Keşke bulsaydım.

Can çok eğlenceli bir adamdı. Adamdı demek ne kadar ağır. Keyifli bir insandır Can. Benim arkadaşlığım onunla çok yıllara dayanır. O kadar iyi anlaşırdık ki, çok gülerdik. Çok eğlendirdik. Can güleryüzlü. İşine çok bağlı bir insandı. Yakışıklı bir insandı. Sahneye çok yakışır. Çok iyi bir insandır. Çok üzüldüm



Ben bir dakika önce öğrendim. Çok sarsıldım. Çok şaşkınım ve üzgünüm. Can ile çok eski yıllara dayanan güzel bir dostuğumuz vardı. Önemli bir tiyatro adamıydı Can Gürzap... Pek çok yerde damgası var Can Gürzap'ın. Çok üzücü bir kayıp. Türk tiyatrosu için çok büyük bir kayıp. Yüzlerce oyuncu yetiştirdi. Önden gidenler gibi onun da yeri doldurulmayacak. Eşine, iki güzel kızına, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

MELEK BAYKAL

Ahhhh ahh Can’ım... Can hocam niye neden? Ah kahroldum… Ne değerlisin bizler için of... Bilemedim ne yazacağımı, nurlarda uyu...

JESS MOLHO

Geçen gün programda vefat eden hocam Bülent Özveren diyeceğime Can Gürzap demiştim. Meğerse içime doğmuş. Allah rahmet eylesin. Bana ve bizlere kattığın her şey için çok minnettarız hocam, ustam.🙏 Allah rahmet eylesin.

SANATLA GEÇEN BİR ÖMÜR

Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, 26 Mayıs 1944,tarihinde dünyaya geldi.

İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Kolejini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu.



Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştu. Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyun Azir isimli karakteri seslendirmişti.