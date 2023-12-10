Büyük umutlarla kurmuştu... Ünlü sanatçı yumurta çiftliğine kilit vurdu

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Coşkun Sabah, 3 yıl önce Eskişehir’de yaklaşık 1 milyon 300 bin liralık yatırımla tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başlamıştı. O dönem yaptığı “Yem fiyatları artıyor, yumurta fiyatları 4-5 lira olacak” açıklamasıyla dikkat çeken sanatçının işleri umduğu gibi gitmedi. Geçen yıl ortağı tarafından dolandırıldığını iddia eden Sabah, “Aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış. 500 bin lira zararım var” demişti.

BEN SANATÇIYIM BU İŞ BANA GÖRE DEĞİLMİŞ

Sanatçının iki ay önce ise yumurta çiftliğinin kapısına kilit vurduğu ortaya çıktı. Coşkun Sabah, ‘Sabah Yumurta’ olarak bilinen çiftlikte bulunan 14 bin tavuğu da kesime vererek devretmeden kapatma kararı aldı. Sanatçı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

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“Anladım ki bu iş bana göre değilmiş. Çok yorucuydu. Uzaktan yönetmekle olmuyor. Önceden ortağımla sıkıntılar yaşamıştım ancak farklı sıkıntılar uzakta olunca yine yaşanıyor. Baktım olmuyor haftada 3-4 gün Eskişehir’e gidip gelmek yorucu oluyor. Müzik işlerimi aksattım. Ben sanatçıyım, yumurta işi bana göre değilmiş. Bir arkadaşın ‘Gir bu işe sen ilgilenmiyorsun her şey sistematik’ dedi, bu hale geldik.”

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ORADAKİ AYLIK KAZANCIMI SANATIMLA BİR GECEDE ALIYORUM

Sanatçı bu süreçte yaşadığı kâr zarar durumuyla ilgili ise şunları söyledi: “Ne kâr ne zarar diyelim. Çiftlikteki 14 bin tavuğu kesime verdim, kapattım. Devralmak isteyenlerde oldu ama şimdi adımla vermek istemedim çünkü insanlar beni biliyor, yumurta işi sağlık işi sonra bir şey olur, mesuliyet alamam. Ben o işten aylık kazandığım parayı sanatımla bir gecede ekstradan alıyorum. Benim işim sanat. Ben müziğimi yapmalıyım.”