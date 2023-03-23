Buse Varol'dan kafa karıştıran sözler: Ailemiz belki daha da büyür

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34’üncü yaş günü için yemek yemeye geldiklerini söyleyen Varol, “Aslında doğum günüm ayın 25’inde ama bugün arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Birlikte kutladığımız 6’ncı doğum günümüz” dedi. İki çocuk annesi oyuncu, “Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Geniş aile güzeldir” açıklamasıyla kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz yıllarda kardeşi Serkan Tektaş’ı kaybeden Alişan ise kendi doğum gününü artık kutlamadığını söyledi: “19 Haziran benim için çok özeldi ama artık kutlamıyorum.” (Sayit DURMAZ)

Buse Varol tektaş yüzüğüyle dikkat çekti.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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YENİ AŞKI



Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz, model ve sosyal medya fenomeni Pelinay İgit ile aşk yaşamaya başladı.

İgit, Toköz’le bir mekânda çekilmiş bu fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Dorukhan Toköz, daha önce oyuncu Bahar Şahin’le aşk yaşamıştı. Pelinay İgit ise oyuncu Ozan Dolunay ile birlikteydi.

ÇALIŞMAYI SEVMİYORUM

Teoman önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Giyim tarzıyla dikkat çeken ünlü rock’çı, “Bu benim günlük kıyafetim. Ev veya dışarı fark etmiyor, sadece eşofmanla dolaşıyorum” dedi.

Teoman, uzun süredir albüm çıkarmaması hakkındaki soruya şöyle yanıt verdi:

“Benim birçok hit şarkım var. Uzun yıllar daha albüm yapmasam bunlar bana yeter. Bu şarkılarla çok çalışır, çok da para kazanırım ama çalışmayı sevmiyorum. Yani bana çok manalı gelmiyor. Konser vermeyi çok da sevmiyorum. Limitli tutmaya çalışıyorum konserleri.” (Deniz BOY)

ZEUS İLE YÜRÜYÜŞ

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Ezgi Mola, Kahramanmaraş’ta depremde yıkılan bir evin enkazından çıkarılan Zeus isimli köpekle Kuruçeşme’de görüntülendi.

Bakımını üstlendiği köpeği işlerinden fırsat buldukça dışarı çıkardığını söyleyen ünlü oyuncu, “Sahilde uzun bir yürüyüş yapacağız” diyerek uzaklaştı. (Deniz BOY)

SEVGİLİLER KAHVALTIDA

Levent Kırca ile Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca, ünlü komedyen Doğu Demirkol ile aşk yaşamaya başladı.

Çift geçen gün Beylerbeyi’ndeki Kayseri Mutfağı’nda kahvaltı yaptı. Bir süredir birlikte olan sevgililerin pozlarını mekân, nazar boncuğu emojisi ve “Sizleri ağırlamaktan çok mutluyuz” notuyla paylaştı.