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Burcu Esmersoy'dan eleştirilere cevap: Çok üzgünüm!

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#Burcu Esmersoy#Filistin#Gal Gadot Varsona
Burcu Esmersoydan eleştirilere cevap: Çok üzgünüm
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 15:14

Sunucu-oyuncu Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın sosyal medya hesabından paylaştığı "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğendi. Eleştiri oklarının hedefi olan Esmersoy, tepki çeken beğeniyi ofis çalışanlarından birinin yaptığını açıkladı.

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Ünlü isim yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Çok üzgünüm,

Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nde meydana gelen 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı dahil olmak üzere yaşanan bu korkunç kıyıma ve suçsuz masum insanlara yapılan bu büyük zulme ve yaşatılan büyük korkuya her gün elimden geldiğince tepkimi gösteriyorum. Günlerdir bütün iyi niyetli insanlar gibi ben de paramparçayım. Bütün bunlara üzülürken bu sabah hakaretlerle uyandım. Uzun süre de sebebini anlayamadım. 

Sosyal medya hesaplarıma tahmin edersiniz ki ofis içinde çalıştığım arkadaşlarımın da erişimi mevcut, bu olaydaki hata her kiminse bulmaya çalışıyorum ama öncelikle durumla ilgili sizlere de açıklama yapmak istedim.

Çok net bir şekilde söylemek isterim ki (bu konuda benim düşüncem keşke dünya barışını sağlasa) Gazze'de yaşananlar konusunda İsrail ile birlikte durmuyorum.

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Bunun aksini düşünmek bile beni benliğimden uzaklaştırır.

Bu kimin daha duyarlı olduğu konusunda bir yarış değil, bu bir savaş. Günahsız insanlar ölürken, ben bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaktan bile utanırım.

Şimdi birlik olma zamanı, hep birlikte savaşa, savaşın her türüne lanet etme zamanı. Biliyorum herkes hassas ama öfkemizi yanlış kanallara yönlendirmek yerine tüm Dünyayı bu büyük felakete son verme konusunda birlik olmaya çağırma zamanı.

Kamuoyunu elimde olmayan sebeplerden dolayı meşgul ettiğim için sonsuz mahcubum affedin lütfen."

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#Burcu Esmersoy#Filistin#Gal Gadot Varsona

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