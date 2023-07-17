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Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evleniyor... İlk düğün italya’da

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#Burcu Esmersoy#Nazım Akmandil#Özgür Masur
Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evleniyor... İlk düğün italya’da
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:48

BURCU Esmersoy, Bodrum’daki evinin kapılarını “Bi Dolaplar Çeviriyoruz” isimli YouTube kanalına açtı.

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 Sevgilisi Nazım Akmandil ile eylül ayının ilk haftası İtalya-Portofino’da nikâh masasına oturacak olan ünlü sunucu, düğün detayları hakkında bilgi verdi.

Özgür Masur imzalı gelinlik giyeceğini söyleyen Burcu Esmersoy, “Özgür kaç tane gelinlik yaparsa giyeceğim. Şu ana kadar giydiğim gelinliklerde hata yapmadım. Bundan sonra da yapmam herhalde. Tabii işin şakası bu. Çok yakın arkadaşlarımızla yurtdışında düğünümüz var. Bir de İstanbul’da bir düğün yapacağız. 7-8 Eylül gibi planlıyoruz. İtalya’daki düğün 1-3 Eylül gibi olacak. Bodrum’da da bir düğün, kutlama gibi bir şey yapacağız” diye konuştu.

UÇAKTA BAŞLAYAN AŞK

Burcu Esmersoy sevgilisi Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı: "Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum"

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Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evleniyor... İlk düğün italya’da

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#Burcu Esmersoy#Nazım Akmandil#Özgür Masur

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